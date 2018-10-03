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Похитителями девушки на киевском вокзале оказались жертвы кражи сумочки

Похитителями девушки на киевском вокзале оказались жертвы кражи сумочки

Похитителями девушки на киевском железнодорожном вокзале оказались две женщины, решившие, что она украла сумку. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, 2 октября в полицию поступил сигнал о том, что на вокзале здания Центрального вокзала две женщины насильно посадили девушку в машину и скрылись в неизвестном направлении.

По результатам плана «Перехват» правоохранители остановили похожий по описанию в ориентировке автомобиль в Днепровском районе столицы. В салоне находились две женщины 39 и 30 лет, которые вначале отрицали свою причастность к совершению правонарушения, но потом признались, что забрали жертву с собой.

По словам владелицы авто, у одной из них на вокзале пропала сумка с документами. Неподалеку находилась группа подозрительных женщин. Их они и уличили в краже. Когда же те начали отрицать свою причастность к совершению преступления, забрали одну из них, сказав, что вернут ее, когда найдется сумка.

Женщины увезли заложницу в собственный магазин и закрыли в подвале. После чего, как ни в чем не бывало поехали по делам.

Правоохранители освободили заложницу и вернули родственникам, а по факту происшествия начали уголовное производство по статье о «Незаконном лишении свободы или похищении человека».

Как сообщала «Фраза», 2 октября 2018 года на Центральном вокзале в Киеве неизвестные силой посадили в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении.

Тэги: Киев, вокзал, кража, криминал, похищение человека, перехват

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