Похитителями девушки на киевском вокзале оказались жертвы кражи сумочки

Похитителями девушки на киевском железнодорожном вокзале оказались две женщины, решившие, что она украла сумку. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, 2 октября в полицию поступил сигнал о том, что на вокзале здания Центрального вокзала две женщины насильно посадили девушку в машину и скрылись в неизвестном направлении.

По результатам плана «Перехват» правоохранители остановили похожий по описанию в ориентировке автомобиль в Днепровском районе столицы. В салоне находились две женщины 39 и 30 лет, которые вначале отрицали свою причастность к совершению правонарушения, но потом признались, что забрали жертву с собой.

По словам владелицы авто, у одной из них на вокзале пропала сумка с документами. Неподалеку находилась группа подозрительных женщин. Их они и уличили в краже. Когда же те начали отрицать свою причастность к совершению преступления, забрали одну из них, сказав, что вернут ее, когда найдется сумка.

Женщины увезли заложницу в собственный магазин и закрыли в подвале. После чего, как ни в чем не бывало поехали по делам.

Правоохранители освободили заложницу и вернули родственникам, а по факту происшествия начали уголовное производство по статье о «Незаконном лишении свободы или похищении человека».

Как сообщала «Фраза», 2 октября 2018 года на Центральном вокзале в Киеве неизвестные силой посадили в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении.