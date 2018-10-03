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В поезде Львов-Запорожье скончалась пассажирка, полиция говорит – это не убийство

В поезде Львов-Запорожье скончалась пассажирка, полиция говорит – это не убийство

В поезде №120 Львов-Запорожье скончалась пассажирка. Как выяснили журналисты «Фразы», трагический инцидент произошел в среду, 3 октября.

Из-за смерти пассажирки поезд остановили на полтора часа.

Труп обнаружила проводница в одном из вагонов.

Как передает пресс-служба «Укрзализныци», поезд сделал вынужденную остановку в Кривом Рогу, где тело забрала местная полиция и медики.

В полиции говорят,  что пассажирка умерла естественной смертью, а «признаков насильственной смерти на теле нет».

Официально о причине смерти станет известно после вскрытия.

Как писала «Фраза», накануне очередного повышения цен представители «Укрзализныци» вышвырнули пассажира из идущего поезда.

Ранее на Николаевщине поезд Интерсити на переезде всмятку раздавил легковушку.

Тэги: общество, смерть, поезд, ЧП

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