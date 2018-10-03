В поезде Львов-Запорожье скончалась пассажирка, полиция говорит – это не убийство

В поезде №120 Львов-Запорожье скончалась пассажирка. Как выяснили журналисты «Фразы», трагический инцидент произошел в среду, 3 октября.

Из-за смерти пассажирки поезд остановили на полтора часа.

Труп обнаружила проводница в одном из вагонов.

Как передает пресс-служба «Укрзализныци», поезд сделал вынужденную остановку в Кривом Рогу, где тело забрала местная полиция и медики.

В полиции говорят, что пассажирка умерла естественной смертью, а «признаков насильственной смерти на теле нет».

Официально о причине смерти станет известно после вскрытия.

Как писала «Фраза», накануне очередного повышения цен представители «Укрзализныци» вышвырнули пассажира из идущего поезда.

Ранее на Николаевщине поезд Интерсити на переезде всмятку раздавил легковушку.