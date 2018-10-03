Американские ученые обнаружили черт знает что, не вписывающееся в их понимание

Ученые из США обнаружили аномалию, которая буквально пошатнуло их понимание. Как выяснили журналисты «Фразы», по их словам, сделанное открытие попросту не укладывается в рамки существующей «стандартной модели», которая описывает свойства известных частиц.

Как сообщает arXiv, в ходе эксперимента ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna – Антарктическая импульсная переходная антенна) ученые сумели поймать сигнал, который, по их словам, указывает на существование «суперсимметричной частицы стау-слептоном».

Для своих исследований ученые взяли радиоантенну, которую установили на стратостате на высоте более тридцати километров для регистрации импульсов, «образующихся при взаимодействии высокоэнергетических космических лучей с атмосферой Земли и отраженных от ледникового покрова Антарктиды».

В итоге, как сообщается, были «пойманы» две аномалии. Исследователи говорят, что данные сигналы свидетельствуют о существовании «частиц энергией 0,6 эксаэлектронвольта (10 в 18-ой степени электронвольт), которые должны были попасть в атмосферу с другой стороны планеты, пройдя более 5,7 тысяч километров через толщу пород».

Ученые говорят, что аномалия заключается в том, что на это не способна ни одна из частиц «стандартной модели».

Исследователи говорят, что стау-слептон «мог образоваться при взаимодействии нейтрино с частицами атомных ядер, и пройти через Землю с минимальной потерей энергии, после чего распался на тау-лептон и невидимые легчайшие суперсимметричные частицы (темная материя)».

Как говорят ученые, сегодня «стандартная модель» не может «объяснить ряд физических явлений, например – происхождение массы, нейтринные осцилляции и происхождение темной массы».

Как писала «Фраза», в Большом адронном коллайдере нашли две новые элементарные частицы и почти обнаружили третью.

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