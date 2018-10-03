Видео и фото разрешили использовать при фиксации нарушений на дорогах

В Украине разрешили использовать видео- и фото-фиксацию при нарушениях на дорогах. Как выяснили журналисты «Фразы», Кабинет министров своим постановлением в среду, 3 октября, расширил список разрешенных к применению для контроля безопасности дорожного движения технических средств, разрешив использование средств определения пространственно-временных координат транспортного средства, а также средств с фиксации нарушений в автоматическом режиме.

Правительство уже поручило Министерству экономического развития и торговли доработать данное решение в трехдневный срок.

В Кабинете министров считают, что стоимость одного прибора фиксации может составить 15-40 тысяч долларов, всего их нужно более двух тысяч штук. Также отмечается, что «стоимость оценки соответствия приборов может колебаться от восьми до 120 тысяч гривен.

В правительстве рассчитывают, что «введение автоматической фиксации нарушений ПДД приведет к снижению аварийности и количества ДТП, и окажет положительное экономическое влияние на национальных производителей таких технических средств в связи с увеличением объемов производства и реализации их продукции».

Как писала «Фраза», в результате ДТП на Житомирской трассе автомобиль превратился в горстку пепла.

Ранее в Черновцах патрульные копы совершили смертельную аварию, а под Киевом пешеходы-«самоубийцы» устроили крупное смертельное ДТП.