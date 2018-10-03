Поезд метро отрезал руку пьяному харьковчанину

Сегодня утром на станции харьковского метро «Студенческая» мужчина прыгнул на рельсы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба метрополитена.

Как сообщается, после снятие напряжения с контактного рельса пассажира подняли на платформу и передали медикам и сотрудникам полиции.

В результате происшествия на 20 минут были закрыты для пассажиров станции «Героев труда», «Академика Павлова» и «Студенческая».

Причины такого поступка мужчины выясняются.

Между тем, по данным 057.ua, мужчина застрял между вагонами и упал. У него ампутирована правая кисть. Также пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Кроме того, как утверждается, 52-летний мужчина был пьян.

Как сообщала «Фраза», 8 июня 2018 года около 08:35 в метрополитене на рельсы под поезд упал человек.