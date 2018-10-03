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Поезд метро отрезал руку пьяному харьковчанину

Поезд метро отрезал руку пьяному харьковчанину

Сегодня утром на станции харьковского метро «Студенческая» мужчина прыгнул на рельсы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба метрополитена.

Как сообщается, после снятие напряжения с контактного рельса пассажира подняли на платформу и передали медикам и сотрудникам полиции.

В результате происшествия на 20 минут были закрыты для пассажиров станции «Героев труда», «Академика Павлова» и «Студенческая».

Причины такого поступка мужчины выясняются.

Между тем, по данным 057.ua, мужчина застрял между вагонами и упал. У него ампутирована правая кисть. Также пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Кроме того, как утверждается, 52-летний мужчина был пьян.

Как сообщала «Фраза», 8 июня 2018 года около 08:35 в метрополитене на рельсы под поезд упал человек.

Тэги: метрополитен, Харьков, происшествие, поезд, ампутация

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