Нобель по химии присужден трем ученым за «эволюцию молекул»

Нобелевская премия по химии 2018 года была присуждена трем ученым. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в решении Королевской шведской академии наук.

Нобель получили американцы Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит, а также британец Грегори Винтер «за работы по направленной эволюции химических молекул».

Отмечается, что Фрэнсис Арнольд была награждена за труды «по направленной эволюции ферментов — молекул, катализирующих биохимические реакции». Джордж Смит и Грегори Винтер получили признание «за создание метода фагового дисплея пептидов и антител», который дает возможность выбирать биологические молекулы, белки и пептиды, с нужными свойствами.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в Осло. Обладатели премии получат также деньги — по девять миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

Как писала «Фраза», медицинский Нобель вручили за «революционную терапию рака».

Ранее Нобель по физике за «лазерный прорыв» дали сразу трем ученым.