В Киеве продолжаются мероприятия посвященные памяти Шарля Азнавура

Стартовавшие в понедельник мероприятия посвященные памяти всемирно известного шансонье Шарля Азнавура в Киеве, продолжались и во вторник. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

2 октября перед посольством Франции в Украине, состоялась церемония возложения цветов в память о Шарле Азнавуре. В акции приняли участие представители посольства Франции, армянской общины столицы и духовенства. К участникам акции присоединилась Посол Франции в Украине Изабель Дюмон, которая поблагодарила собравшихся, отметив, что смерть Шарля Азнавура это большая утрата как для Армении, так и для Франции.

1 октября возложение цветов и зажжение свечей в память о Шарле Азнавуре состоялось у Посольства Республики Армения в Украине. А председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян возложил цветы к звезде Шарля Азнавура на одноименной площади в Ереване.

3 октября, в Посольстве Республики Армения в Украине открылась Книга соболезнований.