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В Европе судно под украинским флагом перевозило 65 мигрантов, а фура с украинскими номерами — 650 кг кокаина

В Европе судно под украинским флагом перевозило 65 мигрантов, а фура с украинскими номерами — 650 кг кокаина

У берегов Греции задержано судно, перевозившее под украинским флагом 65 нелегальных мигрантов. Как выяснили журналисты «Фразы», в тот же день во Франции задержали двух голландцев, которые на грузовике с украинскими регистрационными номерами перевозили большую партию кокаина.

Как сообщает Ekathimerini, судно с 65 мигрантами на борту было перехвачено утром 2 октября патрульным катером у региона Като Василикис, западная Греция. Трех иностранных граждан в возрасте 32, 30 и 37 лет арестовали по обвинению в контрабанде людей.

Кроме того, были задержаны 36-летний местный житель и 37-летний иностранный гражданин, ожидавшие мигрантов в грузовике на берегу.

В тот же день французские таможенники остановили неподалеку от Тулузы зарегистрированный в Украине грузовик, в котором двое голландцев перевозили кокаин. Как сообщает La Depeche, по официальным документам машина везла партию рыбы. Однако у таможенников вызвало подозрение нервное поведение водителя и пассажира.

В результате более тщательного досмотра таможенники обнаружили внутри грузовика 650 кг кокаина общей стоимостью около €40 млн. По данным газеты, это крупнейшая партия наркотиков, обнаруженная французскими правоохранителями в 2018 году.

Как сообщала «Фраза», 8 августа 2017 года у южного побережья Испании задержали торговое судно, которое перевозило 18 тонн гашиша. В результате совместной операции испанских налоговиков и гражданской гвардии арестовали 13 членов экипажа. Среди них — 11 украинцев и двое болгар. Судно конфисковали и передали в порт Альмерии.

В марте 2018 года суд Греции приговорил украинского моряка Дениса Бровченко к 180 годам тюремного заключения за организацию перевозки сирийских беженцев.

Тогда же официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в Греции задержаны 148 граждан Украины, 132 из которых — по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Еще 26 украинцев задержаны в качестве членов экипажей трех суден.

Тэги: судно, мир, кокаин, Франция, задержание, Греция, криминал

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