У Супрун признались, что не закупают вакцины от сибирской язвы

Министерство здравоохранения Украины не занимается закупкой вакцин от сибирской язвы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Как цитирует чиновника «Укринформ», «сейчас прививки от сибирской язвы не проводятся рутинно».

Он заявил, что «могут быть предложены прививки за счет работодателей для тех специальностей, которые имеют повышенный риск контакта с сибирской язвой: пастухи, разделители мяса на мясокомбинатах».

Кроме этого, в Минздраве заявили, что «государство не обеспечивает на данный момент закупку этих вакцин, это может осуществляться на добровольной основе за счет работодателей».

Как писала «Фраза», накануне Минздрав официально подтвердил сибирскую язву в Одесской области. Сообщалось, что пять человек, участвовавших в забое скота в селе Меняйловка, были госпитализированы, по результатам лабораторных исследований, проведенных референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава, у одного больного подтверждено заболевание сибирской язвой.

Ранее местные СМИ сообщали страшные подробности.