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Под Киевом будут судить женщину, у которой после больницы скончалась крошечная дочь

Под Киевом будут судить женщину, у которой после больницы скончалась крошечная дочь

Резонансный судебный процесс начинается в Борисполе Киевской области. Как выяснили журналисты «Фразы», тут будут судить женщину, у которой скончалась трехмесячная дочь.

Как сообщает прокуратура области, 34-летняя мать «уклонилась от выполнения обязанностей по уходу» за ребенком, «самовольно забрав его из больничного стационара», после чего малыш умер.

В сообщении говорится, что обвинительный акт уже утвержден Баришевским отделом Бориспольской местной прокуратуры, и сейчас направлен в суд для рассмотрения по существу.

Женщину обвиняют в том, что она «не приняла надлежащих мер по лечению трехмесячной дочери, самовольно забрала ребенка из стационара больницы домой, и в дальнейшем, за медицинской помощью не обращалась». Сообщается, что малыш умер по месту жительства в одном из сел Барышевского района.

В обвинении прокуратуры действия женщины квалифицированы по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия» Уголовного кодекса Украины. Теперь ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как писала «Фраза», на Черниговщине из-за воды в страшных муках умер младенец.

Сообщалось о ЧП под Винницей: в одном из пгт уже месяц бушует корь – заразились десятки детей.

Ранее на Львовщине по вине медиков умер ребенок.

Тэги: суд, общество, медицина, дети, мать

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