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Премьер-министр Армении заявил об отставке пред лицом «контрреволюционных сил»

Премьер-министр Армении заявил об отставке пред лицом «контрреволюционных сил»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке из правительства всех министров, представляющих в парламенте страны партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Как выяснили журналисты «Фразы», это решение поддержал президент страны Армен Саркисян.

Как сообщает АМИ «Новости-Армения», таким образом Пашинян, ставший премьер-министром на волне протестов, отреагировал на внесенные в парламент страны поправки в закон «О регламенте Национального собрания», которые затрудняют возможность для его роспуска.

«Если был вопрос о том, есть ли в Армении контрреволюционные силы или нет, то сейчас мы уже можем официально зафиксировать, что да, такие силы есть», — заявил премьер на многотысячном митинге своих сторонников перед зданием парламента в момент подписания указа об отставке.

Премьер-министр также пообещал покинуть свой пост, как только решение об освобождении от должности министров и губернаторов юридически вступит в силу. Результатом этого действия, по его мнению, могут стать досрочные парламентские выборы. «Если выяснится, что народ выступает за проведение досрочных выборов, мы с народом не позволим, чтобы Национальное Собрание выбрало нового премьер-министра. После своей отставки я продолжу выполнять обязанности премьера. Мы сейчас сделаем то, что оставили незавершенным 16 апреля 2018 года», — цитирует Пашиняна News,am.

Пашинян рассчитывает, что конкурирующие партии не будут выдвигать кандидатов на пост премьер-министра в этот период.

Объявив о своих планах, Пашинян вошел в здание парламента для переговоров с членами конкурирующих фракций. В соответствии с его планом, досрочные парламентские выборы могут пройти уже в декабре.

Как сообщает РИА Новости, впоследствии президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке шести министров, представляющие две партии. В то же время представитель одной из них Арсен Амбарцумян в эфире местного телевидения заявил, что «Дашнакцутюн» сама отозвала своих представителей из правительства.

Как сообщала «Фраза», 16 апреля 2018 года в Ереване начались массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. Оппозиционеры перекрыли движение в центре города, частично была остановлена работа нескольких станций метро. Одним из лидеров митингующих стал глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян под давлением улицы подал в отставку.

Тогда же президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске правительства.

8 мая Национальное собрание Армении избрало премьером Никола Пашиняна.

Тэги: парламент, Армения, мир, политика, Никол Пашинян

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