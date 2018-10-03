Парубий рассказал, что делали на Евромайдане бомжи и проститутки

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассказал свою версию появления проституток и бомжей на Майдане Независимости в Киеве во время протестов 2014 года. Как выяснили журналисты «Фразы», он назвал подобные инциденты провокациями.

В интервью «Украинской правде» Андрей Парубий, в частности, заявил, что «организаторы провокаций специально завозили бомжей, привлекая их историями про бесплатную еду, и проституток, оплачивая им их выход на Майдан».

Он сообщил, что проституток просили устраивать истерику, чтобы негативно влиять на обстановку. Как сказал Андрей Парубий, «все время ожидалось нападение, массовая истерия сильно сбивала участников протеста».

По его словам, на следующем этапе «их сменили титушки и провокаторы».

Как писала «Фраза», Андрей Парубий назвал Адольфа Гитлера «практиком прямой демократии».

Ранее спикер пообещал ввести ID-карты для нардепов.