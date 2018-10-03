Лига чемпионов: «Шахтер» упускает победу в выездном матче с «Лионом»

Сегодня, 2 октября, в Европе были сыграны матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» на выезде встречался с французским «Лионом».

После выездной победы в Англии над «Манчестер Сити» именно французы являлись фаворитом в матче с «горняками». И уже на 12-й минуте хозяева поля создали опаснейший момент, когда Дембеле вышел на свидание с Пятовым. Но победителем в этой дуэли стал страж ворот украинского чемпиона.

Со временем гости перехватили инициативу и начали создавать опасные моменты у ворот Энтони Лопеса. Неплохие моменты имели Майкон и Марлос, однако свои шансы они упустили. Но за минуту до свистка на перерыв подопечные Паулу Фонсеки все же сумели выйти вперед. Тайсон на левом фланге нашел Исмаили, тот прострелил в штрафную и набежавший Мораес в касание переправил мяч в сетку ворот.

Во второй половине встречи хозяева поля снова большими силами пошли вперед в надежде отыграться, и даже сумели забить гол, но он был вполне справедливо отменен из-за офсайда. А на 55-й минуте «горняки» провели разящую контратаку, которую точным ударом завершил все тот же Мораес, оформив «дубль». Спустя еще десять минут в очередной контратаке Мораес мог забивать третий мяч, но пробил немного выше ворот.

А после этого подопечных Паулу Фонсеки словно подменили. На 68-й минуте мог забивать Дембеле, но с его ударом справился Пятов. Но спустя всего две минуты уже и он был бессилен после удара головой все того же Дембеле. На этом французы не собирались останавливаться, и еще через две минуты Дюбуа расстрелял пустые ворота после передачи с левого фланга Ауара.

Почувствовав вкус крови, французы продолжили штурмовать ворота Пятова, и обязаны были забивать третий гол, но вратарь «Шахтера» спас свои ворота после опаснейшего удара Дембеле. Но, все же, на последних секундах гости могли вырывать победу, однако Кайоже из убойной позиции умудрился попасть в перекладину – ничья 2:2.

В другом матче нашей группы английский «Манчестер Сити» на выезде обыграл немецкий «Хоффенхайм» со счетом 2:1.

Турнирная таблица в группе F:

1. «Лион» - 2 игры / 4 очка;

2. «Манчестер Сити» - 2 / 3;

3. «Шахтер» - 2 / 2;

4. «Хоффенхайм» - 2 / 1.

Ранее «Фраза» сообщала, что 19 сентября в матче первого тура «Шахтер» в Харькове сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом» 2:2.