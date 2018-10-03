Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Лига чемпионов: «Шахтер» упускает победу в выездном матче с «Лионом»

Лига чемпионов: «Шахтер» упускает победу в выездном матче с «Лионом»

Сегодня, 2 октября, в Европе были сыграны матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» на выезде встречался с французским «Лионом».

После выездной победы в Англии над «Манчестер Сити» именно французы являлись фаворитом в матче с «горняками». И уже на 12-й минуте хозяева поля создали опаснейший момент, когда Дембеле вышел на свидание с Пятовым. Но победителем в этой дуэли стал страж ворот украинского чемпиона.

Со временем гости перехватили инициативу и начали создавать опасные моменты у ворот Энтони Лопеса. Неплохие моменты имели Майкон и Марлос, однако свои шансы они упустили. Но за минуту до свистка на перерыв подопечные Паулу Фонсеки все же сумели выйти вперед. Тайсон на левом фланге нашел Исмаили, тот прострелил в штрафную и набежавший Мораес в касание переправил мяч в сетку ворот.

Во второй половине встречи хозяева поля снова большими силами пошли вперед в надежде отыграться, и даже сумели забить гол, но он был вполне справедливо отменен из-за офсайда. А на 55-й минуте «горняки» провели разящую контратаку, которую точным ударом завершил все тот же Мораес, оформив «дубль». Спустя еще десять минут в очередной контратаке Мораес мог забивать третий мяч, но пробил немного выше ворот.

А после этого подопечных Паулу Фонсеки словно подменили. На 68-й минуте мог забивать Дембеле, но с его ударом справился Пятов. Но спустя всего две минуты уже и он был бессилен после удара головой все того же Дембеле. На этом французы не собирались останавливаться, и еще через две минуты Дюбуа расстрелял пустые ворота после передачи с левого фланга Ауара.

Почувствовав вкус крови, французы продолжили штурмовать ворота Пятова, и обязаны были забивать третий гол, но вратарь «Шахтера» спас свои ворота после опаснейшего удара Дембеле. Но, все же, на последних секундах гости могли вырывать победу, однако Кайоже из убойной позиции умудрился попасть в перекладину – ничья 2:2.

В другом матче нашей группы английский «Манчестер Сити» на выезде обыграл немецкий «Хоффенхайм» со счетом 2:1.

Турнирная таблица в группе F:

1. «Лион» - 2 игры / 4 очка;

2. «Манчестер Сити» - 2 / 3;

3. «Шахтер» - 2 / 2;

4. «Хоффенхайм» - 2 / 1.

Ранее «Фраза» сообщала, что 19 сентября в матче первого тура «Шахтер» в Харькове сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом» 2:2.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Европа, мир, Лига чемпионов, спорт

Комментарии

Колонка автора
02.10.18 08:00

Страдания «Динамо»: судьи начудили, но не в них дело

Автор: Андрей Шахов

Статьи

02.10.18 09:17

Виталик жжет! Киев устал…

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Лига чемпионов: «Шахтер» упускает победу в выездном матче с «Лионом»

Лига чемпионов: «Шахтер» упускает победу в выездном матче с «Лионом»
02.10.18 23:58
177
Последние новости
02.10.18 23:58

Лига чемпионов: «Шахтер» упускает победу в выездном матче с «Лионом»
02.10.18 23:14

Патриарх РПЦ написал предстоятелям всех поместных церквей о так называемой украинской автокефалии
02.10.18 19:16

Второй фестиваль «Киевская неделя критики» объявил программу
02.10.18 19:00

Главные новости за 2 октября 2018 года
02.10.18 18:13

Нардепы поддержали требование националистов и единогласно выступили за увольнение Супрун
02.10.18 17:43

В РПЦ предлагают остановить раскол мирового Православия путем всеправославного обсуждения
02.10.18 17:39

«Украинский выбор» — депутатам: Заведомо неправдивые сообщения о якобы совершении преступления уголовно наказуемы
02.10.18 17:13

Митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр»
02.10.18 16:30

Бегущая строка на ТЦ «Украина» в Киеве призвала «убить всех человеков»
02.10.18 16:00

Накануне очередного повышения цен представители «Укрзализныци» вышвырнули пассажира из идущего поезда

Интервью

21.09.18 14:40

Простые правила для контроля уровня холестерина. Рассказывает врач Оксана Жаданова

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр»
Митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр»
Митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр»
Митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр»
Бегущая строка на ТЦ «Украина» в Киеве призвала «убить всех человеков»
Бегущая строка на ТЦ «Украина» в Киеве призвала «убить всех человеков»
В центре Львова у пожарной части эпично сгорел автобус. Появилось видео
В центре Львова у пожарной части эпично сгорел автобус. Появилось видео
Протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем
Протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем
Киевский полицейский попал в жуткое ДТП на Нивках. Во второй раз
Киевский полицейский попал в жуткое ДТП на Нивках. Во второй раз
Украинский летчик совершил «самый низкий проход самолета за все времена», едва не сбив оператора
Украинский летчик совершил «самый низкий проход самолета за все времена», едва не сбив оператора
Ученые обнаружили в тропических морских глубинах бессмертную медузу
Ученые обнаружили в тропических морских глубинах бессмертную медузу
В Москве за брошенный в российское посольство камень арестовали одиозного украинского политика
В Москве за брошенный в российское посольство камень арестовали одиозного украинского политика
После скандала в Украине переизбрали королеву красоты
После скандала в Украине переизбрали королеву красоты
Молодой парень выжил после семи недель в Тихом океане. Говорит, спасла Библия
Молодой парень выжил после семи недель в Тихом океане. Говорит, спасла Библия
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.