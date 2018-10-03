Патриарх РПЦ написал предстоятелям всех поместных церквей о так называемой украинской автокефалии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проинформировал предстоятелей всех поместных православных церквей о ситуации в Украине. Кроме того, как выяснили журналисты «Фразы», Кирилл предложил начать общеправославное обсуждение.

«В письмах изложена позиция Русской православной церкви по вопросу о так называемой украинской автокефалии и о возможных негативных последствиях действий Константинопольского патриархата для единства вселенского православия. Также в них содержится предложение предпринять усилия для начала общеправославного обсуждения сложившейся ситуации», — сказал замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.

Как ранее сообщалось, в РПЦ предлагают остановить раскол мирового Православия путем всеправославного обсуждения.