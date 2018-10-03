Второй фестиваль «Киевская неделя критики» объявил программу

«Киевская неделя критики» — международный кинофестиваль, который знакомит украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, выбранными профессиональными украинскими кинокритиками. Как выяснили журналисты «Фразы», в 2018 году он пройдет во второй раз — с 26 октября по 1 ноября в кинотеатре «Жовтень».

Программа состоит из трех секций — международной программы, состоящей из фестивальных новинок этого года, ретроспективы украинского кино и программы «Бергман:100» — ретроспективы знаковых фильмов Ингмара Бергмана, посвященной столетию со дня рождения великого режиссера.

Откроет «Киевскую неделю критики» церемония вручения премии кинокритиков Украины КИНОКОЛО, которая была учреждена в рамках кинофестиваля в этом году. Список номинантов — на сайте фестиваля.

Фильмом открытия фестиваля станет итальянская драма «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер, отмеченная премией за лучший сценарий Каннского кинофестиваля. Фильм расскажет о дружбе простодушного сельского дурачка Лазаря и балованного аристократа Танкреди.

В рамках «Киевской недели критики» пройдет украинская премьера скандального триллера Ларса фон Триера — ленты «Дом, который построил Джек» с Мэттом Диллоном и Умой Турман. Фильм о серийном убийце был впервые показан во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля и шокировал публику степенью откровенности насилия.

Из программы Каннского кинофестиваля в программу фестиваля отобран и «Пепел — самый чистый белый» — новый фильм мэтра современного китайского кинематографа Цзя Чжанкэ. Главная героиня этой криминальной мелодрамы выходит после пятилетнего заключения: в тюрьму она попала, защищая любимого, теперь девушка хочет увидеть его вновь.

Фэнтези-мелодрама «На границе миров» Али Аббаси была признана лучшим фильмом секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Лента совместного производства Швеции и Дании расскажет о судьбе троллей в современном мире: главная героиня работает пограничницей и обладает удивительным даром определять людей, которые что-то скрывают. Неожиданно она встречает незнакомца, чьи разум и чувства для нее закрыты.

«Насекомые» — новая работа пражского сюрреалиста, режиссера экспериментального кино Яна Шванкмайера. Сюжет фильма построен вокруг труппы, репетирующей знаменитую сатирическую пьесу «Из жизни насекомых» братьев Чапеков, постепенно превращаясь в её персонажей.

Хоррор-боевик «Мэнди» Паноса Косматоса позволит зрителям по-новому посмотреть на Николаса Кейджа, ставшего за последние годы актером-мэмом. Его персонаж, дровосек, мстит за смерть любимой жены — та стала жертвой религиозного культа и байкерской банды. Фильм, впервые показанный на кинофестивале «Сандэнс», стал одной из последних работ исландского композитора Йохана Йоханнссона.

Фантастическая сатира «Диамантино» расскажет о безумной одиссее суперзвезды футбола Диамантино (внешне подозрительно похожего на Криштиану Роналду) по современному миру и его больным темам. Фильм стал победителем программы «Неделя критики» Каннского кинофестиваля.

В ретроспективу украинских фильмов вошли ленты Александра Довженко («Арсенал»), Киры Муратовой («Астенический синдром»), Леонида Осыки («Каменный крест»), Владимира Денисенко («Совесть») и Вячеслава Криштофовича («Приятель покойника»).

Ретроспектива «Бергман: 100» собрала знаковые работы выдающегося режиссера театра и кино, сценариста, писателя, автора более 60 художественных и документальных фильмов Ингмара Бергмана. Зрители «Киевской недели критики» смогут увидеть на большом экране всемирно известные ленты «Седьмая печать», «Персона», «Фанни и Александр», "Шепоты и крики","Час волка" и «Лето с Моникой».

Доступ на фестивальные показы возможен по абонементам (зрителям предлагается полный и дневной абонементы — последний предполагает доступ на показы и дискуссионные встречи до 17:00 включительно) и по билетам, которые можно приобрести в кассах и на сайте кинотеатра «Жовтень». Детальная информация — на сайте фестиваля.

Кураторами выступили кинокритики Дарья Бадьёр, Станислав Битюцкий, Надежда Заварова, Александр Гусев, Ярослав Пидгора-Гвяздовский, Сергей Ксаверов и Наталья Серебрякова. После каждого показа зрителей ждет обсуждение фильма с кинокритиком. В рамках фестиваля также запланирована программа дискуссионных встреч.

Вторая «Киевская неделя критики» пройдет в кинотеатре «Жовтень» с 26 октября по 1 ноября. Организатор фестиваля — компания «Артхаус Трафик» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда.