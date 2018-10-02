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Нардепы поддержали требование националистов и единогласно выступили за увольнение Супрун

Нардепы поддержали требование националистов и единогласно выступили за увольнение Супрун

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал постановление об обращении к Кабмину об увольнении руководителя Министерства здравоохранения Уляны Супрун. Как выяснили журналисты «Фразы», депутаты также выступили за отставку заместителя министра Александра Линчевского.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета, народного депутата Ольгу Богомолец, решение о несоответствии занимаемым должностям и обращении к Кабинету министров Украины об увольнении с занимаемых должностей первого заместителя министра здравоохранения Украины Уляны Супрун и заместителя министра здравоохранения Украины Александра Линчевского было принято единогласно.

Как сообщает Страна.ua, таким было одно из требований активистов «Национального корпуса», которые сегодня пикетируют здание Верховной Рады.

Отметим, что Супрун далеко не единственный руководитель министерства, которого хотят уволить депутаты. Инфографику по тем, кто ожидает соответствующего решения депутатов, подготовил портал «Слово и дело».

Отметим, что само по себе решение комитета никакой сиды не имеет. Поддержть его должны депутаты во время пленарного заседания. Однако даже после этого последнее слово останется за руководителем Кабинета министров Украины, который неоднократно заявлял, что не намерен увеольнять Супрун с занимаемой должности.

Как сообщала «Фраза», весной 2018 года в соцсетях появился и стал развиваться новый хэштнг #супрун_пошла_нах.

Тэги: Верховная Рада Украины, народный депутат, здоровье, политика, увольнение, Ульяна Супрун

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