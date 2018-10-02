«Украинский выбор» — депутатам: Заведомо неправдивые сообщения о якобы совершении преступления уголовно наказуемы

Депутатское обращение группы представителей «партии войны» в парламенте — Романюка В. Н., Высоцкого С. В., Левуса А. М., Лапина И. А., Медуницы О. В., Величковича Н. Р., Бондара М. Л., Опанасенко А. В., Гопко А. Н., Еднака О. В., Соляра В. М. , обвинившей Виктора Медведчука в совершении тяжких преступлений, свидетельствует о набирающем обороты моральном терроре в отношении лидера «Украинского выбора — Права народа», заявили в исполкоме общественного движения. В организации также призвали дать надлежащую оценку действиям указанных депутатов, сообщает Politeka.net.

«Обращение вышеперечисленных депутатов, направленное главе Службы безопасности Украины, по форме является сообщением о совершении преступления. Те обвинения, о которых заявляют народные депутаты, имеют диспозитивные признаки преступлений, предусмотренных статьями 109, 110 и 111 Уголовного кодекса Украины. Но при этом нардепы-„обличители“ используют искусственно созданную „доказательную базу“, а следовательно, сами совершают преступление, предусмотренное частью второй статьи 383 Уголовного кодекса Украины», — говорится в заявлении исполкома.

Кроме того, утверждение о том, что В.Медведчук якобы стоит во главе организованной преступной группировки, цель которой — «дальнейшее свержение конституционного строя в Украине в интересах РФ», голословное, цинично лживое и абсурдное по своей сути, отметили в «Украинском выборе».

«Домыслы и инсинуации — вот „доказательная база“ этих „обличителей“. Так, для создания видимости „достоверности“ они ссылаются на депутатское обращение (автор его неизвестен) № 05-01/05-17 от 5 мая 2017 года, в котором сообщается о массовом и системном распространении агитационных материалов антигосударственного и подрывного характера партии... „Оппозиционный блок“. При этом нардепов нисколько не смущает тот факт, что Виктор Медведчук к „Оппозиционному блоку“ никакого отношения не имеет», — обратили внимание в исполкоме.

«Бредом сивой кобылы» считают в «Украинском выборе» также утверждение об открытом Генеральной прокуратурой по обращению Левуса А. М. уголовном производстве в отношении В.Медведчука.

«Указанная в обращении нардепов информация является недостоверной, поскольку Общественное движение „Украинский выбор — Право народа“ никаких правонарушений не совершало. Более того, в ЕРДР не содержится сведений о совершении должностными лицами Движения преступлений, которые направлены на насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Приведенные выводы подтверждены в судебном порядке решениями, которые уже вступили в законную силу (дело № 757/72583/17-ц, апелляционное производство № 22-ц/796/8306/2018)», — сообщили в исполкоме движения.

В «Украинском выборе» также отметили, что депутат Левус на протяжении 2015‒2016 годов неоднократно обращался в правоохранительные органы с заведомо неправдивыми сообщениями о якобы совершении В.Медведчуком и членами «Украинского выбора» преступлений против основ национальной безопасности Украины. Сведения по этим фактам были внесены правоохранителями в ЕРДР от 4 января 2016 года и от 17 мая 2017 года.

«Однако, поскольку надлежащее досудебное расследование по указанным уголовным правонарушениям следователями так и не было проведено, господин Левус, чувствуя свою безнаказанность, продолжает выдвигать абсурдные обвинения против Виктора Медведчука. Что только еще раз подтверждает: безнаказанность порождает вседозволенность», — пояснили в «Украинском выборе».

Так же безнаказанно, уверены в исполкоме движения, чувствуют себя и депутаты-«фронтовики», время от времени требующие отказаться от выполнения Минских соглашений и перейти к силовому сценарию разрешения конфликта на Донбассе.

«Общественное движение „Украинский выбор — Право народа“ призывает дать надлежащую оценку словам и действиям всех этих кляузников-„обличителей“. Василий Нимченко как народный депутат, заместитель председателя Общественного движения „Украинский выбор — Право народа“ обратился с депутатским обращением к генеральному прокурору Украины Ю. Луценко с просьбой внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 383 УК Украины, по факту заведомо неправдивого сообщения», — сообщили в «Украинском выборе».