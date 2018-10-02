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Накануне очередного повышения цен представители «Укрзализныци» вышвырнули пассажира из идущего поезда

Накануне очередного повышения цен представители «Укрзализныци» вышвырнули пассажира из идущего поезда

Начальница поезда, следовавшего по маршруту Ковель-Москва, на ходу вытолкала пассажира из вагона. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила очевидица Людмила Сафронова.

По ее словам, инцидент произошел в воскресенье, 30 сентября. Его причиной стала неисправность техники на станции Кривин, из-за которой кассир не смог распечатать билеты, заказанные пассажирами через интернет. Утверждается, что при этом кассир лично предупредила об этом начальницу поезда, однако та позволила сесть на свое место лишь одному человеку.

На опубликованном Сафроновой видео можно видеть, как один из пассажиров успел заскочить на ступеньку последнего вагона. Начальница поезда вместе с проводницей не дают ему пройти в середину. Когда же поезд начинает движение, начальница поезда начала его выталкивать на перрон.

Как пишет очевидица, остальные пассажиры, которых также не пустили в поезд, начали бежать возле вагона и подавать сигналы остановки. «В конце концов начальник поезда вытолкнула пассажира, слава Богу, тот не упал под поезд, который был в движении», — рассказала женщина.

Отметим, что с 1 октября «Укрзализныця» повысила стоимость проезда в поездах на 12%. Таким образом, за текущий год билеты компании подорожали на 24%.

Как сообщала «Фраза», с 30 мая 2018 года стоимость проезда в пассажирских поездах на всех направлениях выросла на 12%.

Тэги: происшествие, поезд, скандал, Укрзализныця, билет, ошибка, курьезы

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