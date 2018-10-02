Минздрав официально подтвердил сибирскую язву в Одесской области

Сибирскую язву в Одесской области официально подтвердили в Министерстве здравоохранения Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», диагноз выявили минимум у одного из пяти госпитализированных людей.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, сибирская язва зафиксирована в селе Меняйловка Одесской области.

Отмечается, что сейчас специалисты Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра проводят мероприятия по недопущению распространения заболевания.

В сообщении говорится, что «пять человек, участвовавших в забое скота в селе Меняйловка были госпитализированы, по результатам лабораторных исследований, проведенных референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава, у одного больного подтверждено заболевание сибирской язвой (кожная форма, лечится антибиотиками и не представляет такой опасности, как легочная форма)».

Сообщается, что также был получен «положительный результат исследования мяса убитого животного и почвы во дворе».

Людей уверяют, что ситуация находится под контролем местных властей. В сообщении говорится, что «специалисты проводят необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания». Отмечается также, что «заболевание локализовано в пределах одной деревни - с 30 сентября введен карантин, медики обследуют людей, контактировавших с больными животными или употреблявшими мясо забитого скота».

Наблюдать за состоянием здоровья жителей села будут ближайшие две недели. Сообщается, что ежедневно будут обходы домов для контроля состояния здоровья людей, которые могут заразиться возбудителем сибирской язвы.

В сообщении говорится, что «лицам, которые имели риск заражения возбудителем сибирской язвы, назначается срочная профилактика антибиотиками и за ними осуществляется медицинское наблюдение».

Как писала «Фраза», под Одессой зафиксирована вспышка сибирской язвы. Местные СМИ сообщают страшные подробности.