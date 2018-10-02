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МИР

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Криминал

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Главные новости за 2 октября 2018 года

Главные новости за 2 октября 2018 года

Долги за коммуналку в Украине остаются астрономическими: опубликованы свежие данные. За украинцами остаются гигантские долги по оплате за ЖКХ. На минувший август они составили 38,4 миллиарда гривен.

Под Одессой зафиксирована вспышка сибирской язвы. Местные СМИ сообщают страшные подробности. Под Одессой зафиксирована вспышка сибирской язвы. Как пишут местные СМИ, пострадали пять человек.

В Киеве на вокзале неизвестные средь бела дня похитили девушку. В Киеве неизвестные силой посадили в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении. Это произошло на Центральном железнодорожном вокзале.

Умер Роман Карцев. На восьмидесятом году жизни скончался легендарный автор и артист, уроженец Одессы Роман Карцев. Он умер в Москве. Его смерть зафиксировали около девяти утра в одной из больниц. Там, по данным российских СМИ, он находился последние несколько месяцев.

Нобель по физике за «лазерный прорыв» дали сразу трем ученым. В Стокгольме были названы лауреаты Нобелевской премии по физике этого года. Ее вручили сразу трем ученым.

Протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем. В годовщину референдума за независимость Каталонии, который состоялся 1 октября прошлого года, в Барселоне прошли массовые протесты, завершившиеся поздно ночью стычками с полицией. На улицы вышли почти двести тысяч людей.

Тэги: общество, ЖКХ, мир, ЧП, Роман Карцев

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