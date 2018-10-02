Ученые заявили, что люди способны худеть силой мысли

Ученые из университета Портсмута заявили, что люди, при большом желании, могут похудеть силой мысли. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи привели аргументы.

Как передает портал Delfi, по словам ученых, люди, находящиеся на диете, теряли до десяти раз больше веса, думая о том, что они худые.

Исследователи назвали подобную технику «функциональной образной тренировкой».

По их словам, прибегая к ней, люди теряли более шести килограммов и девяти сантиметров в талии за один год. Ученые говорят, что те, кто не «мотивировал себя», теряли, в итоге всего 0,6 кило и 0,24 сантиметра в талии.

Ученые говорят, что их техника требует от людей «визуализации того, как они будут выглядеть, пахнуть и чувствовать себя, если внешние изменятся, а такая визуализация обеспечивает более выраженную мотивацию, которая крайне необходима для всех, кто хотел бы похудеть».

Как писала «Фраза», молодой парень выжил после семи недель в Тихом океане. Говорит, спасла Библия.

Ранее ученые заявили, что научились «читать» мысли.