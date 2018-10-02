Патриарх Африки заявил, что он, как «тринадцатый апостол» расскажет миру о церковной ситуации в Украине

Блаженнейший Патриарх Александрии и всея Африки Феодор II заявил, что лично объяснит Вселенскому Патриарху Варфоломею «действительность украинской ситуации». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил завершая визит в Украину.

«Тема Украины очень непростая. Но там, где останавливаются люди, там вступает Бог. Бог любит Свою Церковь. Бог знает, что будет завтра. Но Церковь остается Христовой... Я чувствую, что Бог дарует мир. Каноническая Церковь Украины переживает и будет переживать тяжелые дни, но выйдет победительницей. Потому что правда всегда в конце побеждает», — подчеркнул Патриарх Феодор, сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на пресс-службу Одесской епархии УПЦ.

Патриарх сказал, что он как тринадцатый апостол, сообщит Предстоятелям Поместных Православных Церквей о том, что видел в Украине.

«С завтрашнего дня начинается мой труд, заключающийся в том, чтобы известить Предстоятелей всех Святых Церквей о том, что я видел в Украине, потому что во все времена голос Александрийского патриарха звучал как голос апостольский. На всех Соборах Предстоятелей Александрийской Церкви спрашивали: „Как ты можешь говорить, подобно апостолу“ и именно на этом основан титул Александрийских патриархов — тринадцатый апостол», — сказал Патриарх.



Первоиерарх Александрии и всея Африки отметил недопустимость вмешательства политиков в дела Церкви.

«Когда политики сидят в своих кабинетах и рассуждают о Церкви, говорит не об их сердцах, а об их интересах», — подытожил Патриарх Феодор II.

Также сообщалось ранее, На Порошенко подали в суд из-за автокефалии.

Напомним, что глава УПЦ заявил, что вмешательство в дела церкви может породить раскол православия мирового масштаба.

Ранее «Фраза» также писала, что соцсети раскручивают тему возможного убийства главы УПЦ Онуфрия.

Читайте также статью «Автокефалисты в украинской церковной среде: расколы, нацизм, вражда и стремление к унии».