Умер Роман Карцев

На восьмидесятом году жизни скончался легендарный автор и артист, уроженец Одессы Роман Карцев. Как выяснили журналисты «Фразы», пока не сообщается, когда и где состоятся его похороны.

Смерть Романа Карцева (Романа Аншелевича Каца) подтвердила его директор Наталья Жеромская.

Сообщается, что он умер в Москве.

Его смерть зафиксировали около девяти утра во вторник, 2 октября, в одной из больниц. Там, по данным российских СМИ, он находился последние несколько месяцев.

Причина смерти не называется.

Роман Карцев родился в Одессе 20 мая 1939 года. В 1961 году он переехал в Ленинград, и через год был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина. В 1964 году он знакомится с Михаилом Жванецким, после чего появляется легендарный творческий дуэт.

Также Роман Карцев известен своими ролями в таких фильмах как «Собачье сердце», «Небеса обетованные» и «Мастер и Маргарита».

Как писала «Фраза», накануне умер легендарный шансонье Шарль Азнавур. Он совсем чуть-чуть не дожил до своего концерта в Киеве.