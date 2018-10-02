Отравленный «Новичком» Скрипаль поддерживал аннексию Крыма и называл украинцев «овцами», – СМИ

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, на которого было совершено покушение в британском городе Солсбери, не верил, что к этому может быть причастна Россия. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, он предпочитал смотреть российское телевидение и поддерживал аннексию Крыма.

Как сообщает The Guardian, журналист ВВС Марк Урбан в своей готовящейся к выходу книге «Дело Скрипаля: Жизнь и почти смерть российского шпиона» утверждает, что имел возможность лично пообщаться с отравленным россиянином вскоре после того как он вышел из комы. Тогда Скрипаль якобы столкнулся с серьезными психологическими проблемами. В частности, наотрез отказывался поверить в то, что за атакой на него может стоять Россия.

Урбан также пишет, что бывший агент спецслужб, несмотря на сотрудничество с британской разведкой, открыто выражал свои националистические взгляды. В частности, пренебрежительно отзывался об украинцам как об «овцах, которым нужен хороший пастух».

Кроме того, в купленном для него MI6 доме он постоянно проводил вечера за просмотром «Первого канала», поддерживал аннексию Крыма и не верил в присутствие российских военных на востоке Украины, заявив, что если бы они там были, то быстро добрались бы до Киева.

Журналист также описывает свои встречи со Скрипалем, которые происходили еще до отравления. По словам Урбана, в их ходе Скрипаль просил не ссылаться на него, утверждая, что «мы боимся Путина». При этом он не считал, что что-то угрожает лично ему, но опасался неосторожных высказываний со стороны своей дочери, которые могли помешать ей приезжать к нему из России.

Между тем, как сообщает The New York Times, в книге Урбана также содержится информация о том, что разведывательные службы Великобритании получили от экс-агента Сергея Скрипаля секретную информацию о коррупционных схемах 1990-х годов, с участием главы Совбеза РФ и бывшего руководителя ФСБ Николая Патрушева.

Журналист утверждает, что в интервью с ним Скрипаль заявил, что информация о коррупции на самом высшем уровне строго засекречена. Так, некий офицер ВМС РФ, который якобы вместе с ним работал в российской военной разведке, был пойман во время передачи информации западным спецслужбам, был найден мертвым в военном госпитале в 2004 году.

Официальное расследование назвало это самоубийством, но, по словам Скрипаля, скорее всего его задушили после допроса. На насильственный характер смерти указывает якобы несколько отрезанных пальцев, что, очевидно, должно было являться тайным посланием российских спецслужб.

Как сообщала «Фраза», 5 сентября 2018 года британская полиция назвала имена двух российских граждан, подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери. Полицейские не только назвали имена Александра Петрова и Руслана Боширова, но и обнародовали их фотографии. При этом правоохранители утверждают, что располагают достаточными доказательствами для выдвижения обвинения.

26 сентября 2018 года сайт журналистских расследований Bellingcat опубликовал данные о том, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей в английском Солсбери, который называл себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига — он является полковником ГРУ, а также награжден званием «Героя РФ».

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, оказавшаяся его дочерью.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

Тогда же Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

30 марта стало известно, что дочь Скрипаля пришла в сознание и может говорить.

Вечером того же дня в Лондоне был обыскан самолет «Аэрофлота», прибывший из аэропорта «Шереметьево».

2 апреля стало известно, что следователи рассматривают два варианта контакта жертв с отравляющим веществом: либо оно было нанесено на ручку двери, либо привезено подругой дочери вместе с упаковкой гречневой крупы. Также чиновники выразили уверенность, что к убийству в той или иной мере причастен президент РФ Владимир Путин.

6 апреля постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс назвала причины, которые указывают на то, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна Россия. При этом она подчеркнула, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом «Новичок».

12 апреля 2018 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию британского правительства, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Химик Вил Мирзаянов, которого называют разработчиком данного яда «Новичок», объяснил, что экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления ядом «Новичок» из-за влажного климата в Солсбери.