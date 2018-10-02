Вода в киевских бюветах заражена: список опасных точек

Оказалось, что пить воду из киевских бюветов — небезопасно. Как выяснили журналисты «Фразы», появился список опасных точек.

Об этом у себя в «Фейсбуке» сообщает депутат горсовета Александр Пабат.

Сообщается, что в воде из некоторых столичных бюветов обнаружили «повышенное содержание микроэлементов и болезнетворные бактерии».

Отмечается, что, как свидетельствуют лабораторные исследования, было зафиксировано повышенное содержание железа в пробах воды в восьми бюветах, хлоридов — в четырех бюветах, марганца — в двух точках, а нарушена щелочность была в случае шести проб.

Как сообщается, шестнадцать проб воды «не отвечают требованиям по микробиологическим показателям (колиморфные бактерии, кишечная палочка)».

Всего было исследовано 240 проб воды в разных районах столицы по санитарно-химическим показателям и 245 проб по микробиологическим показателям. Как отмечается, 36 и 16 соответственно проб «оказались такими, которые не отвечают требованиям употребление питьевой воды».

Сообщаются адреса, где нашли в воде кишечную палочку и колиморфные бактерии: улица Радужная, 4Б, Гродненский парк, улица Энтузиастов, 17, улица Ахматова, 16Б, улица Милославская, 17А, улица Драйзера, 32, жилой массив Корчеватое, улица Демеевская, 37А, улица Туполева, 22, в колонке Святого Антония в Киево-Печерской Лавре, на пересечении улиц Соломенской и Александра Пироговского.

Как писала «Фраза», киевлянам пообещали, что до конца недели у них точно появится горячая вода.

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