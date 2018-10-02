ЧП под Винницей: в одном из пгт уже месяц бушует корь – заразились десятки детей

В пгт Тывров Винницкой области весь сентябрь бушует корь, справиться с которой медики пока не могут. Как выяснили журналисты «Фразы», за минувший месяц тут заразились как минимум 28 детей.

Такие данные предоставляет отдел лечебно-профилактической помощи детскому населению департамента здравоохранения Винницкой ОГА.

Там заявляют, что вспышка кори случилась из-за отказа родителей делать своим детям прививки – все заразившиеся малыши не были вакцинированы или же не имели повторных прививок. Несмотря на то, что вакцины есть в наличии.

Отмечается, что общая заболеваемость корью в области значительно выросла с началом учебного года. Только за последнюю неделю зарегистрировали 83 случая заболевания, из них 71 – это дети.

Как писала «Фраза», от кори под Киевом умер крошечный ребенок.

Сообщалось, что корь продолжает бушевать в Украине: опубликованы новые шокирующие данные.