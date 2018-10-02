Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

ЧП под Винницей: в одном из пгт уже месяц бушует корь – заразились десятки детей

ЧП под Винницей: в одном из пгт уже месяц бушует корь – заразились десятки детей

В пгт Тывров Винницкой области весь сентябрь бушует корь, справиться с которой медики пока не могут. Как выяснили журналисты «Фразы», за минувший месяц тут заразились как минимум 28 детей.

Такие данные предоставляет отдел лечебно-профилактической помощи детскому населению департамента здравоохранения Винницкой ОГА.

Там заявляют, что вспышка кори случилась из-за отказа родителей делать своим детям прививки – все заразившиеся малыши не были вакцинированы или же не имели повторных прививок. Несмотря на то, что вакцины есть в наличии.

Отмечается, что общая заболеваемость корью в области значительно выросла с началом учебного года. Только за последнюю неделю зарегистрировали 83 случая заболевания, из них 71 – это дети.

Как писала «Фраза», от кори под Киевом умер крошечный ребенок.

Сообщалось, что корь продолжает бушевать в Украине: опубликованы новые шокирующие данные.

Тэги: корь, общество, ЧП, дети, Винницкая область

Комментарии

Колонка автора
02.10.18 08:00

Страдания «Динамо»: судьи начудили, но не в них дело

Автор: Андрей Шахов

Статьи

02.10.18 09:17

Виталик жжет! Киев устал…

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

ЧП под Винницей: в одном из пгт уже месяц бушует корь – заразились десятки детей

ЧП под Винницей: в одном из пгт уже месяц бушует корь – заразились десятки детей
02.10.18 11:38
243
Последние новости
02.10.18 12:49

Патриарх Африки заявил, что он, как «тринадцатый апостол» расскажет миру о церковной ситуации в Украине
02.10.18 12:47

Умер Роман Карцев
02.10.18 12:20

Отравленный «Новичком» Скрипаль поддерживал аннексию Крыма и называл украинцев «овцами», – СМИ
02.10.18 12:15

Протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем
02.10.18 11:53

Вода в киевских бюветах заражена: список опасных точек
02.10.18 11:52

Киевский полицейский попал в жуткое ДТП на Нивках. Во второй раз
02.10.18 11:38

ЧП под Винницей: в одном из пгт уже месяц бушует корь – заразились десятки детей
02.10.18 11:00

Украинский летчик совершил «самый низкий проход самолета за все времена», едва не сбив оператора
02.10.18 10:38

Долги за коммуналку в Украине остаются астрономическими: опубликованы свежие данные
02.10.18 10:17

Окончательные результаты референдума в Македонии откровенно порадовали МИД РФ

Интервью

21.09.18 14:40

Простые правила для контроля уровня холестерина. Рассказывает врач Оксана Жаданова

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем
Протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем
Протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем
Протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем
Киевский полицейский попал в жуткое ДТП на Нивках. Во второй раз
Киевский полицейский попал в жуткое ДТП на Нивках. Во второй раз
Украинский летчик совершил «самый низкий проход самолета за все времена», едва не сбив оператора
Украинский летчик совершил «самый низкий проход самолета за все времена», едва не сбив оператора
Ученые обнаружили в тропических морских глубинах бессмертную медузу
Ученые обнаружили в тропических морских глубинах бессмертную медузу
В Москве за брошенный в российское посольство камень арестовали одиозного украинского политика
В Москве за брошенный в российское посольство камень арестовали одиозного украинского политика
После скандала в Украине переизбрали королеву красоты
После скандала в Украине переизбрали королеву красоты
Молодой парень выжил после семи недель в Тихом океане. Говорит, спасла Библия
Молодой парень выжил после семи недель в Тихом океане. Говорит, спасла Библия
Цунами в Индонезии: горы трупов, масштабные разрушения и банды мародеров
Цунами в Индонезии: горы трупов, масштабные разрушения и банды мародеров
Тысячи активистов рассказали украинцам, что делала их шуба перед смертью
Тысячи активистов рассказали украинцам, что делала их шуба перед смертью
На Днепре в Запорожье перевернулся катер с местным «рыбным» чиновником – погиб полицейский
На Днепре в Запорожье перевернулся катер с местным «рыбным» чиновником – погиб полицейский
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.