Долги за коммуналку в Украине остаются астрономическими: опубликованы свежие данные

За украинцами остаются гигантские долги по оплате за ЖКХ. Как выяснили журналисты «Фразы», на минувший август они составили 38,4 миллиарда гривен.

При этом по данным Государственной службы статистики, за месяц долг снизился на 0,8%.

Отмечается, что задолженность за природный газ составляет 16,7 миллиарда гривен, за централизованное отопление и горячую воду – 10,4 миллиарда гривен, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – еще четыре миллиарда гривен.

Также за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод украинцы должны 2,9 миллиарда гривен, за вывоз твердых бытовых отходов – еще полмиллиарда гривен.

Наконец, за поставку электроэнергии украинцы должны 3,9 миллиарда гривен.

Как сообщается, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) на одного владельца лицевого счета в августе составили 588,6 гривен.

Как писала «Фраза», киевлянам пообещали, что до конца недели у них точно появится горячая вода. Нужно еще немного потерпеть.

Ранее в Украине отключили единственный общественный телеканал. Казалось бы, причем здесь Петр Порошенко?