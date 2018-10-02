Окончательные результаты референдума в Македонии откровенно порадовали МИД РФ

Глава Центральной избирательной комиссии Македонии Оливер Дерковски официально объявил референдум о переименовании страны и вступлении ее в ЕС и НАТО несостоявшимся. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной сложившейся ситуации стала низкая явка избирателей.

По словам Дерковски, по результатам окончательного подсчета, на участки в воскресенье, 30 сентября, пришли лишь 36,91% граждан, тогда как Конституция Македонии предусматривает, что для признания результатов референдума действительными этот показатель должен составлять не менее 50%, сообщает Associated Press.

При этом он сообщил, что по данным окончательного подсчета голосов 91,46% принявших участие в плебисците граждан поддержали переименование государства, тогда как против выступили лишь 5,65%.

Между тем, Министерство иностранных дел РФ уже выступило с радостным заявлением по этому случаю, заявив, что "явка 36,8% не позволяет признать плебисцит состоявшимся и недвусмысленно свидетельствует, что македонские избиратели предпочли бойкотировать грубо навязываемые извне Скопье и Афинам решения – ведущие политики из стран НАТО и Евросоюза непосредственно участвовали в развернутой пропагандистской кампании, без стеснения вмешиваясь во внутренние дела этой балканской страны".

Как сообщала «Фраза», 30 сентября 2018 года в Македонии прошел референдум, на который был вынесен вопрос о переименовании страны в Северную Македонию и поддержке таким образом ее вступления в ЕС и НАТО после того как соответствующие процедуры разблокирует Греция, настаивающая на смене названия.

В то же время нужно учитывать, что данный референдум имел статус консультативного и не влечет каких-либо прямых юридических последствий, однако оппозиционные депутаты угрожали заблокировать принятие соответствующего решения в случае, если в плебисците примет участие менее 50% избирателей.