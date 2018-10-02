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Наместник Почаевской лавры просит верующих УПЦ, в случае нападения, защитить монастырь

Наместник Почаевской лавры просит верующих УПЦ, в случае нападения, защитить монастырь

В Свято-Успенской Почаевской лавре возможны провокации и попытки захвата святыни. Как сообщили «Фразе» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом говорится в обращении к верующим митрополита Почаевского Владимира, текст которого размещен на сайте обители.

«Учитывая сложившуюся ситуацию и информацию, которой мы владеем, угрозы расправой, которые распространяются, видно, что и нам придется что-то пережить... А поэтому просим вашей поддержки, в первую очередь молитвенной, моральной, и, видимо, нужно будет физическое ваше присутствие. Теперь не 17-й год ХХ столетия и не разгул октябрьской революции, однако внуки Ленина — по духу — угрожают расправой, а поэтому защитим свою святыню», — призвал он.

«Кому не безразлична судьба Почаевской Свято-Успенской лавры, нашей православной украинской святыни — и не только украинской, а всемирной святыни, будем готовы её защитить», — заявил наместник Лавры.

При этом владыка отметил, что о дате провокаций ему не известно, поэтому «когда нужно приезжать, будет сообщено дополнительно».

Как сообщалось ранее, УПЦ призывает не раздувать фейк о нападении на Киево-Печерскую лавру.

Также сообщалось ранее, На Порошенко подали в суд из-за автокефалии.

Напомним, что глава УПЦ заявил, что вмешательство в дела церкви может породить раскол православия мирового масштаба.

Ранее «Фраза» также писала, что соцсети раскручивают тему возможного убийства главы УПЦ Онуфрия.

Тэги: культура, криминал, новости православия

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