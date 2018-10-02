«Киев. Улица. Акварель» - в столице открывается знаковая выставка

С 5 по 28 октября в Центре Современного Искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) пройдет выставка художников Владимира Вештака и Ирины Вештак-Остроменской. Как выяснили журналисты «Фразы», название выставки — «Киев. Улица. Акварель».

На выставке будут представлены живописные работы, выполненные акварелью на различных поверхностях и в разных техниках: акварель на бумаге, акварель на холсте, акварель на металле, покрытом эмалью и запеченном при температуре 700 градусов по Цельсию. Живопись авторов Владимира и Ирины можно увидеть на украинских и зарубежных международных выставках, так же, как и их графику и скульптуры.

Чета художников не представляет своей жизни без акварели — она занимает важное место как в их профессиональной деятельности, так и в мировоззрении, мироощущении. Акварель — это сочетание воды и цвета, которые присутствуют в нашем мире везде. Пятна цвета наливаются водой, вытекают на плоскость, чтобы завершить этот вечный круговорот — испариться и оставить после себя пигмент, который становится необъятным небом, отражением света в окне, мелкой ветвью, ритмами, вспышками. Становится тем миром, в котором мы живем, тем Киевом, который мы любим, тем улицам, по которым мы ходим...

Выставка «Киев. Улица. Акварель» посвящена одной известной киевской улице, которую знают и любят как киевляне, так и гости города, и которая является Меккой для художников и театралов. Прогулка по ней длится 15 минут от угла с Владимирской до Львовской площади.

Открытие выставки состоится 5 октября в 19:00. Событие на Facebook. Расписание работы галереи: вт-вс — 11: 00-19: 00; пн — выходной. Вход свободный.