Порошенко не задекларировал свои расходы на предвыборную «автокефальную рекламу»

Петр Порошенко не декларирует расходы на рекламные ролики «в поддержку автокефалии». Как выяснили журналисты «Фразы», активисты утверждают, что автокефальный ролики — часть предвыборной кампании.

14 августа в Администрации Президента заявили, что стоимость рекламы на телеканалах оплачена из личных средств Порошенко, с которых «уплачены все налоги».

Вместе с тем, как пишет Украинская правда со ссылкой на Общественное движение «ЧЕСНО», уже больше месяца АПУ «игнорируют запрос об объемах и стоимости рекламы», а «сообщение об изменениях в декларации президент так и не подал».



Активисты считают, что «вопрос церкви и автокефалии является лишь составной частью общей информационной кампании Петра Порошенко накануне официального старта предвыборной кампании».

Как сообщалось ранее, На Порошенко подали в суд из-за автокефалии.

Напомним, что глава УПЦ заявил, что вмешательство в дела церкви может породить раскол православия мирового масштаба.

Ранее «Фраза» также писала, что соцсети раскручивают тему возможного убийства главы УПЦ Онуфрия.