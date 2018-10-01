Главные новости за 1 октября 2018 года

Стало известно, во сколько гривен украинцам обходится военный сбор. В течение января-августа 2018 года в Государственный бюджет Украины было уплачено почти 11,8 млрд гривен военного сбора. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы. Как утверждается, таким образом запланированные показатели выполнены на 102,3% и превысили соответствующий период прошлого года на 24,4%, или на 2,3 млрд гривен.

Неизвестные грабители устроили стрельбу в центре Киева. Один человек убит. Столичная полиция разыскивают мужчину, который ранил полицейского, перебегая дорогу в неустановленном месте. В частности, как сообщается, происшествие случилось около 22 часов на улице Лаврской в ​​Печерском районе. По словам патрульных, которые патрулировали город, мужчина в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте, перед их автомобилем, при этом странно себя вел и периодически приседал.

Простреленные ноги и взорванная граната: стали известны подробности кровавого ограбления на Печерске. Жертвами разбойного нападения, в результате которого один человек был убит и один полицейский получил ранения, стала семья киевского адвоката Андрея Буши. По данным СМИ, его жена Наталья работает судьей в Деснянском районном суде столицы. Как сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в Министерстве внутренних дел, 30 сентября около 22.00 в полицию поступил сигнал от жительницы одного из переулков в Печерском районе, о том, что в доме напротив ее соседа избивают неизвестные.

Полиция задержала в Одессе целый взвод вооруженных «титушек». И отпустила после профилактической беседы. В одном из отелей Одессы правоохранители задержали 25 вооруженных мужчин. Об этом сообщил начальник управления превентивной деятельности полиции региона Иван Ищенко. По его словам, личности всех задержанных установлены. Сейчас полицейские пытаются выяснить цель прибытия задержанных. Другие детали не сообщаются.

На Днепре в Запорожье перевернулся катер с местным «рыбным» чиновником — погиб полицейский. В Запорожье на Днепре произошло смертельное ЧП. Тут перевернулся небольшой моторный катер. По данным областной прокуратуры, инцидент произошел днем в воскресенье, 30 сентября. В результате трагедии один человек погиб, еще один — серьезно пострадал, его ранило винтом лодки. По неофициальным данным, пострадавший — начальник Запорожского рыбоохранного патруля Дмитрий Чайка.

Российские СМИ показали ликвидацию Захарченко. Российским зрителям показали ликвидацию экс-главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко в Донецке. Видео распространил телеканал «Россия 1». В вечернем эфире телеканала показали взрыв в кафе «Сепар» 31 августа, в результате которого погиб лидер боевиков.

Полтавские фанаты пришли на трибуны в футболках с Гитлером. Фотофакт. Фанаты «Ворсклы», приехавшие в Чернигов на матч с «Десной» в рамках украинской премьер-лиги, неприятно удивили. Некоторые из них были одеты в футболки с изображением нацистского лидера Адольфа Гитлера. Как видно на скрине трансляции поединка на телеканале «Футбол 1», в котором «Ворскла» со счетом 2:0 обыграла «Десну», некоторые болельщики полтавчан пришли на черниговские трибуны в футболках, на которых нарисован нацистский лидер. На них была надпись: «Мой дедушка — австрийский художник».

В Москве за брошенный в российское посольство камень арестовали одиозного украинского политика. В Москве был задержан бывший народный депутат Украины и министр транспорта и связи Николай Рудьковский. Его обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве. Как рассказал источник в правоохранительных органах, задержание 50-летнего политика прошло еще в пятницу, 28 сентября. Его «брали» сотрудники полиции Басманного района российской столицы

Цунами в Индонезии: горы трупов, масштабные разрушения и банды мародеров. Сильнейшее цунами, обрушившееся на Индонезию, унесло не менее 1,2 тыс. жизней. На острове Сулавеси еще в пятницу произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего последовала серия подземных толчков. По данным местных СМИ, из местной тюрьмы на острове при этом сбежали более тысячи заключенных бандитов.

Медицинский Нобель вручили за «революционную терапию рака». Нобелевский комитет сообщил, что премия 2018 года по «физиологии или медицине» будет вручена за прорыв в терапии рака. Награду получат Джеймс Эллисон и Тасуку Хендзе. Как говорится в сообщении, ученые получат ее «за открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции».

Молодой парень выжил после семи недель в Тихом океане. Говорит, спасла Библия. Молодой парень из Индонезии Алди Новель Адиланг выжил, проведя 49 дней на крошечном плоту в Тихом океане. По словам 19-летнего индонезийца, он спасся благодаря Библии, проводя время в молитвах, чтобы побороть отчаяние и продолжать бороться за жизнь. ЧП случилось еще в июле, когда парня унесло от берега где-то на 150 километров. После этого он семь недель дрейфовал в Тихом океане на свое плоту, проплыв, в итоге, тысячи миль.

Умер легендарный шансонье Шарль Азнавур. Он совсем чуть-чуть не дожил до своего концерта в Киеве. На 95-м году жизни умер легендарный французский шансонье Шарль Азнавур. Он планировал свое грандиозное мировое турне. О смерти артиста сообщают ведущие мировые агентства. За свою жизнь Шарль Азнавур написал почти полторы тысячи песен, он получил сотни «золотых дисков».

Ученые заявили, что научились «читать» мысли. Ученые заявляют, что научились «читать» мысли. Эксперименты проводили исследователи Вашингтонского университета в Сиэтле. Как сообщается в отчете, используя электроэнцефалографические датчики, которые регистрировали данные мозговой активности, и аппараты транскраниальной магнитной стимуляции, передающий сигналы непосредственно в мозг, ученые создали в лабораторных условиях «мозговую сеть».