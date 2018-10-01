В киевском спальнике Fiat сбил маму и ребенка на велосипеде

Сегодня, 1 октября, в Днепровском районе Киева водитель автомобиля Fiat не справился с управлением и сбил женщину с трехлетним ребенком. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадавшие перемещались на велосипеде.

Как сообщает группа «Вартови Эспресо» в Facebook, водитель легковушки выезжал со двора, когда из-за кустов внезапно появилась велосипедистка, из-за чего он не успел вовремя остановиться. Однако благодаря низкой скорости движения ни женщина, ни ее дочь, сидевшая в специальном детском кресле, серьезно не пострадали.

В то же время прибывшие на место медики приняли решение об их госпитализации для дополнительного обследования.

Как сообщала «Фраза», 29 июня 2010 года в Киеве на улице Ревуцкого, автомобиль «Хонда» сбил женщину и ее 5-летнюю дочь. Водитель легковушки после ДТП пыталась скрыться с места происшествия.

2 июня 2018 года BMW с литовскими номерами во время уличных гонок по запорожской Набережной магистрали на скорости сбил мать с ребенком 5-ти лет, которые стояли на тротуаре. Девочка умерла еще в машине скорой, а молодая мама уже в реанимации.