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Появление «За життя» в тройке лидеров — это результат мультипликативного эффекта, — Фомин

Появление «За життя» в тройке лидеров — это результат мультипликативного эффекта, — Фомин

Политический обозреватель Александр Фомин в своем блоге анализирует результаты социологического исследования группы «Рейтинг» за сентябрь этого года. Об этом сообщают «Власти».

Фомин напоминает, что, по данным опроса ТОП-3 политических партий Украины выглядит так: «Батькивщина» — 14,0 %; «Слуга народа» — 8,2 %; «За життя» — 6, 4 %.

«Сенсация сентябрьского опроса „Рейтинга“ — это появление партии „За життя“ в тройке лидеров», — констатирует Фомин. Он поясняет, что рейтинг «За життя» пошел вверх после того, как в конце июля к партии присоединился оппозиционный политик Виктор Медведчук.

«Нынешний уровень популярности „За життя“ — это в первую очередь заслуга Виктора Медведчука. После того, как в конце июля к партии присоединился этот оппозиционный политик, „За життя“ совершила рывок вперед — с 4,9 до 6,4 %», — пишет Фомин.

По мнению Александра Фомина, причина роста рейтинга «За життя» — это мультипликативный эффект в результате присоединения Медведчука.

«Во-первых, у Медведчука есть устойчивый круг идейных сторонников, которые вместе с ним теперь поддерживают «За життя», — поясняет политический обозреватель.

«Во-вторых, в августе-сентябре он дал сразу несколько программных интервью, в которых рассказал, как можно вернуть Украину к нормальной жизни — как прекратить войну на Донбассе, как восстановить разрушенную экономику, как остановить повышение коммунальных тарифов и т.д.», — детализирует Фомин.

Политический обозреватель также подчеркивает, что Медведчук выступил в роли объединяющего фактора для оппозиции.

«В-третьих, Медведчук выступил в роли объединителя оппозиции, сформулировав основные идейные принципы для объединения и призвав „Оппоблок“ и „За життя“ вынести за скобки все распри и договариваться о выдвижении единого кандидата на президентских выборах. Показательно, что вслед за ним и Сергей Левочкин, и Вадим Рабинович в один и тот же день призвали оппозиционные партии забыть взаимные обиды, договариваться и искать общий язык», — подчеркнул Фомин.

При этом Фомин ставит под сомнение рейтинг виртуальной партии «Слуга народа», которая не проявляет никакой активности, но при этом получила второе место по версии социологов. «У „Слуги народа“ просто не может быть такого рейтинга. Поэтому в данном случае мы имеем дело с манипуляцией», — отмечает Фомин.

Обозреватель подчеркивает, что сегодняшняя социология существенно занижает рейтинги политической оппозиции, которая выступает против прозападного курса и превращения Украины в сырьевой придаток в экономической модели коллективного Запада.

«Социологи жалуются, что от 35 до 50 % респондентов просто отказываются отвечать на вопросы, потому что боятся озвучивать свое мнение. Если человек поддерживает власть, какой смысл ему бояться? Обычно люди скрывают свои истинные взгляды, если поддерживают оппозицию, потому что боятся политических репрессий и давления админресурса», — поясняет Александр Фомин.

Поэтому политический эксперт утверждает, что на самом деле рейтинги оппозиционных партий выше, чем демонстрирует социология.

Социологическая группа «Рейтинг» 25 сентября обнародовала результаты социологического исследования, проводившегося с 10 по 18 сентября. В ходе исследования социологи опросили 2500 респондентов в возрастной категории от 18 лет и старше по всей Украине по методу личного формализованного интервью (face-to-face).

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