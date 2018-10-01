Полиция задержала в Одессе целый взвод вооруженных «титушек». И отпустила после профилактической беседы

В одном из отелей Одессы правоохранители задержали 25 вооруженных мужчин. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления превентивной деятельности полиции региона Иван Ищенко.

По его словам, личности всех задержанных установлены. Сейчас полицейские пытаются выяснить цель прибытия задержанных.

Другие детали не сообщаются.

Информацию о задержании группы «титушек» подтвердил и советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. По его словам, задержанных доставили в отделение полиции, провели профилактическую работу, воспитательную беседу, сфотографировали и взяты данные дактилоскопии.

После этого, по словам Форостяка, все задержанные были «возвращены домой». На уточняющий вопрос в комментариях, где это, он ответил, что речь идет о людях из Киева.

Как сообщили журналистам «Фразы» в отделе коммуникации полиции Одесской области, о вооруженных людях правоохранителям сообщили местные жители.