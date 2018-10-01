Умер легендарный шансонье Шарль Азнавур. Он совсем чуть-чуть не дожил до своего концерта в Киеве

На 95-м году жизни умер легендарный французский шансонье Шарль Азнавур. Как выяснили журналисты «Фразы», он планировал свое грандиозное мировое турне.

О его смерти артиста сообщают ведущие мировые агентства.

За свою жизнь Шарль Азнавур написал почти полторы тысячи песен, он получил сотни «золотых дисков».

Отметим, что 20 октября во «Дворце Украина» в Киеве Шарль Азнавур должен был дать свой концерт.

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