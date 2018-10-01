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На Порошенко подали в суд из-за автокефалии

На Порошенко подали в суд из-за автокефалии

На президента Украины Петра Порошенко подали в суд за обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Православной церкви автокефалии. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это общественная организация Неправительственная организация верховенство права.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, первое подготовительное заседание состоится 13 ноября.

Сообщается, что суд просят «установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций».

Как говорится в заявлении, в частности, это было сделано «путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением».

Как писала «Фраза», соцсети раскручивают тему возможного убийства главы УПЦ Онуфрия.

Ранее глава УПЦ заявил, что вмешательство в дела церкви может породить раскол православия мирового масштаба.

Также в УПЦ говорили, что назначение Константинополем экзархов в Киев - грубое нарушение канонов.

Тэги: Петр Порошенко, суд, общество, православие, церковь, религия, автокефалия, томос, новости православия

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