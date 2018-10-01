Экс-глава британской разведки рассказал, как поддержал Путина перед его первым президентским сроком

Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав поведал пикантные подробности о взаимоотношениях с будущим российским президентом Владимиром Путиным в 2000-м году. Как выяснили журналисты «Фразы», он сообщил, как организовывалась встреча с премьер-министром страны Великобритании Тони Блэром во время президентской кампании в РФ.

Как цитирует бывшего главу разведки (1999-2004 годы) издание Times, во время кампании-2000 он разговаривал с «одним из высокопоставленных сотрудников спецслужб в Лондоне», который спросил, «не захочет ли Тони Блэр посетить премьеру оперы Сергея Прокофьева „Война и мир“ в Мариинском театре в Санкт-Петербурге вместе с Владимиром Путиным», который шел на свой первый президентский срок.

Ричард Дирлав признает, что после дискуссии «мы решили, что это необычная и уникальная возможность, и приняли приглашение».

По его словам, «это был период достаточно хороших отношений с Россией, но в дальнейшем произошли такие события, как отказ в экстрадиции Бориса Березовского, пребывание в Британии Ахмеда Закаева и убийство Александра Литвиненко», после чего отношения между двумя странами стали «натянутыми», а потом «очень трудными».

Как писала «Фраза», одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей в английском Солсбери, который называл себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига — он является полковником ГРУ, а также награжден званием «Героя РФ».

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