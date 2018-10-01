Главный виновник отмены Нобелевской премии по литературе сел в тюрьму за изнасилование

Сегодня, 1 октября, суд Стокгольма приговорил шведского фотографа и режиссера Жана-Клода Арно, действия которого спровоцировали грандиозный скандал в Шведской академии, к двум годам тюрьмы. Как выяснили журналисты «Фразы», его обвинили в двух изнасилованиях, но осудили лишь за одно.

Как сообщает Asocciated Press со ссылкой на судью Гудрун Антемар, суд решил, что доказательств достаточно, чтобы признать Арно виновным по одному из фактов сексуального насилия, имевшему место в 2011 году. По второму факту он был оправдан, так как жертва заявила, что спала, и судьи сочли ее свидетельства ненадежными.

Издание подчеркивает, что минимальный срок за изнасилование в Швеции составляет 2 года. Максимальный — шесть лет. При этом обвинение просило для Арно 3 лет тюремного заключения. В то же время адвокат потерпевшей - Элизабет Масси Фриц — осталась довольна приговором, заявив, что таким образом ее клиентка «поверила в справедливость».

Сам 72-летний художник все обвинения отрицает.

Как сообщала «Фраза», осенью 2017 года в Швеции разгорелся сексуальный скандал, когда сразу 18 девушек обвинили в домогательствах французского фотографа Жан-Клода Арно. Его женой оказалась шведская писательница Катарина Фростенсон, являющаяся членом Шведской академии с 1992 года. Утверждалось также, что некоторые случаи противоправных деяний совершались, в том числе, в помещениях заведения.

Сам Арно все отрицал, однако в итоге Фростенсон и еще 18 членов Академии были вынуждены покинуть ее ряды.

Тем не менее, ситуацию это не спасло, так как наряду с этим начал разгораться еще один скандал: стало известно, что некоторые члены Академии в течение нескольких лет нарушали правило неразглашения будущих лауреатов. В итоге своего поста лишилась также и секретарь Шведской академии Сара Даниус, которая, как утверждает The New York Times, пыталась начать внутреннее расследование истории с домогательства Арно.

В итоге в начале мая 2018 года Шведская академия и Фонд Нобеля договорились отложить вручение Нобелевской премии по литературе.