Погода в Украине на этой неделе снова не порадует

К сожалению, ожидаемое потепление в Украине откладывается. Как выяснили журналисты «Фразы», на этой неделе по стране сохранится дождливая и прохладная погода.

По данным Гидрометцентра, лишь иногда на юге и в Крыму температура воздуха будет подниматься до 22 градусов.

В остальных областях страны будет существеннее прохладнее.

Также ожидаются кратковременные осадки.

В Киеве воздух сначала прогреется до 14-16 градусов, но ближе к выходным снова похолодает. В столице ожидаются осадки.

Как писала «Фраза», накануне в Украине ударили первые «морозы».

Ранее Карпаты замело осенним снегом. Появилось впечатляющее видео.