Погода в Украине на этой неделе снова не порадует

К сожалению, ожидаемое потепление в Украине откладывается. Как выяснили журналисты «Фразы», на этой неделе по стране сохранится дождливая и прохладная погода.
По данным Гидрометцентра, лишь иногда на юге и в Крыму температура воздуха будет подниматься до 22 градусов.
В остальных областях страны будет существеннее прохладнее.
Также ожидаются кратковременные осадки.
В Киеве воздух сначала прогреется до 14-16 градусов, но ближе к выходным снова похолодает. В столице ожидаются осадки.
Как писала «Фраза», накануне в Украине ударили первые «морозы».
Ранее Карпаты замело осенним снегом. Появилось впечатляющее видео.