Жители Македонии дружно бойкотировали референдум о вступлении в ЕС и НАТО

В Македонии прошел референдум о переименовании страны. Как выяснили журналисты «Фразы», по его результатам более 90% голосовавших высказались в поддержку переименования.

Как сообщает «Радио Свобода», на референдум в Македонии был вынесен вопрос о переименовании страны в Северную Македонию и поддержке таким образом ее вступления в ЕС и НАТО после того как соответствующие процедуры разблокирует Греция, которая настаивает на смене названия.

В результате в пользу изменения названия страны проголосовали 91,38% участников, «против» — 5,63 %. При этом явка составила лишь 36,83%, тогда как для того, чтобы референдум был признан действительным, в нем должны принять участие не менее 50% от всех зарегистрированных избирателей.

Таким образом, можно утверждать, что референдум получил отрицательный результат.

В то же время нужно учитывать, что данный референдум имел статус консультативного и не влечет каких-либо прямых юридических последствий, однако оппозиционные депутаты угрожали заблокировать принятие соответствующего решения в случае, если в плебисците примет участие менее 50% избирателей.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан уже назвал результаты завершившегося в Македонии референдума «существенной поддержкой Преспанского соглашения» с Грецией. На своей странице в Twitter он призвал «всех политических лидеров уважать решение» проголосовавших и «продвигать его с максимально возможной ответственностью» «в интересах страны».

В свою очередь, МИД Греции охарактеризовал результаты голосования как «противоречивые». При этом Греция уважает решение проголосовавших, говорится в заявлении ведомства, которое призвало стороны к «здравомыслию», чтобы «сохранить динамику соглашения», сообщает «Украинская правда».

Как сообщала «Фраза», в мае 2018 года премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о достижении администрацией компромиссного соглашения с греческими лидерами о новом названии страны.