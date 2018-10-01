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Ученые заявили, что научились «читать» мысли

Ученые заявили, что научились «читать» мысли

Ученые заявляют, что научились «читать» мысли. Как выяснили журналисты «Фразы», эксперименты проводили исследователи Вашингтонского университета в Сиэтле.

Как сообщается в отчете, используя электроэнцефалографические датчики, которые регистрировали данные мозговой активности, и аппараты транскраниальной магнитной стимуляции, передающий сигналы непосредственно в мозг, ученые создали в лабораторных условиях «мозговую сеть».

Эксперименты начались еще в 2015 году, когда два человека мысленно отвечали на вопросы друг друга. После этого «мозговую сеть» увеличили до трех человек, а модель получила название BrainNet.

Отмечается, что люди, находясь в отдельных помещениях, совместно играли в нечто похожее на «Тетрис».

Исследователи говорят, что «два человека видели все игровое поле, а третий участник эксперимента, непосредственно управляя игрой, мог видеть только верхнюю часть экрана и саму фигуру, при этом он не видел нижнюю часть, куда она должна упасть». Подсказки через «мозговую сеть» он получил от двух других участников, видевших весь экран.

Сигналы «игроку» подавались следующим образом: человек, отдавая команды, смотрел на светодиоды, которые мигали с разной частотой – 15 и 17 герц, из-за чего его мозг начинал излучать электрический сигнал с той же самой частотой, далее «он улавливался ЭЭГ-датчиками, после чего система, исходя из его частоты, узнавала, какая команда ему соответствует». После этого «аппарат транскраниальной магнитной стимуляции направлял в мозг «игрока» импульс, который ощущался как появление световой вспышки». Сообщается, что если фигуру в игре нужно было вращать, то импульс передавался, а если нет – воздействия не было.

Ученые говорят, что, применив такую технологию, можно «подключать» куда большее число людей, например – через социальные сети.

Как писала «Фраза», ученые заявили, что наконец-то «услышали» инопланетян.

Ранее ученые рассказали, как популярные гаджеты «тормозят» детей.

Тэги: ученые, мир, компьютер, мысли

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