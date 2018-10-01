Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Стало известно, во сколько гривен украинцам обходится военный сбор

Стало известно, во сколько гривен украинцам обходится военный сбор

В течение января-августа 2018 года в Государственный бюджет Украины было уплачено почти 11,8 млрд гривен военного сбора. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Как утверждается, таким образом запланированные показатели выполнены на 102,3% и превысили соответствующий период прошлого года на 24,4%, или на 2,3 млрд гривен.

В частности, в августе текущего года на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд гривен, что на 5,3%, или на 77,9 млн гривен больше запланированного. По сравнению с августом 2017 года поступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн гривен.

Отметим, что по данным Государственной службы статистики, по состоянию на август 2018 года население Украины составляло 42 млн 248 тыс. человек. Таким образом за 8 месяцев текущего года каждый украинец уплатил в среднем около 280 грн военного сбора.

Как сообщала «Фраза», 31 июля 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон, в соответствии уже с августа в стране был введен военный сбор со ставкой 1,5% от объекта налогообложения.

Позже военный сбор был продлен до вступления в силу решения Верховной Рады о завершении реформы Вооруженных сил.

В начале 2018 года стало известно, что средства, поступающие в бюджет от военного сбора не всегда расходуются по назначению и порой просто «растворяются в воздухе».

Тэги: Государственный бюджет Украины, экономика Украины, Государственная фискальная служба Украины, военный сбор

Комментарии

Колонка автора
01.10.18 09:25

Ничтожества с татуировками

Автор: Всеволод Непогодин

Статьи

30.09.18 10:14

Безумство храбрых. Часть 1. Камикадзе

Автор: Андрей Подволоцкий

Главная новость дня

Цунами в Индонезии: горы трупов, масштабные разрушения и банды мародеров

Цунами в Индонезии: горы трупов, масштабные разрушения и банды мародеров
01.10.18 12:35
69
Последние новости
01.10.18 12:35

Цунами в Индонезии: горы трупов, масштабные разрушения и банды мародеров
01.10.18 11:57

Тысячи активистов рассказали украинцам, что делала их шуба перед смертью
01.10.18 11:00

Ученые заявили, что научились «читать» мысли
01.10.18 10:41

Стало известно, во сколько гривен украинцам обходится военный сбор
01.10.18 10:22

На Днепре в Запорожье перевернулся катер с местным «рыбным» чиновником – погиб полицейский
01.10.18 09:33

Российские СМИ показали ликвидацию Захарченко
01.10.18 09:24

Неизвестные грабители устроили стрельбу в центре Киева. Один человек убит
01.10.18 09:22

Полтавские фанаты пришли на трибуны в футболках с Гитлером. Фотофакт
30.09.18 19:02

Главные новости за 29-30 сентября 2018 года
30.09.18 17:14

Ученые смогли создать марсианский грунт и уже начали им торговать

Интервью

21.09.18 14:40

Простые правила для контроля уровня холестерина. Рассказывает врач Оксана Жаданова

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Цунами в Индонезии: горы трупов, масштабные разрушения и банды мародеров
Цунами в Индонезии: горы трупов, масштабные разрушения и банды мародеров
Цунами в Индонезии: горы трупов, масштабные разрушения и банды мародеров
Цунами в Индонезии: горы трупов, масштабные разрушения и банды мародеров
Тысячи активистов рассказали украинцам, что делала их шуба перед смертью
Тысячи активистов рассказали украинцам, что делала их шуба перед смертью
На Днепре в Запорожье перевернулся катер с местным «рыбным» чиновником – погиб полицейский
На Днепре в Запорожье перевернулся катер с местным «рыбным» чиновником – погиб полицейский
Российские СМИ показали ликвидацию Захарченко
Российские СМИ показали ликвидацию Захарченко
Неизвестные грабители устроили стрельбу в центре Киева. Один человек убит
Неизвестные грабители устроили стрельбу в центре Киева. Один человек убит
Полтавские фанаты пришли на трибуны в футболках с Гитлером. Фотофакт
Полтавские фанаты пришли на трибуны в футболках с Гитлером. Фотофакт
«Уничтожающее» землетрясение в Индонезии: число жертв неуклонно растет
«Уничтожающее» землетрясение в Индонезии: число жертв неуклонно растет
В Киеве пьяный полицейский устроил стрельбу посреди улицы
В Киеве пьяный полицейский устроил стрельбу посреди улицы
В Киеве заживо сгорел мужчина. Не обошлось без «боярышника»
В Киеве заживо сгорел мужчина. Не обошлось без «боярышника»
В сеть попали фото раненого экс-«министра обороны» ДНР Хакимзянова
В сеть попали фото раненого экс-«министра обороны» ДНР Хакимзянова
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.