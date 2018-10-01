Стало известно, во сколько гривен украинцам обходится военный сбор

В течение января-августа 2018 года в Государственный бюджет Украины было уплачено почти 11,8 млрд гривен военного сбора. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Как утверждается, таким образом запланированные показатели выполнены на 102,3% и превысили соответствующий период прошлого года на 24,4%, или на 2,3 млрд гривен.

В частности, в августе текущего года на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд гривен, что на 5,3%, или на 77,9 млн гривен больше запланированного. По сравнению с августом 2017 года поступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн гривен.

Отметим, что по данным Государственной службы статистики, по состоянию на август 2018 года население Украины составляло 42 млн 248 тыс. человек. Таким образом за 8 месяцев текущего года каждый украинец уплатил в среднем около 280 грн военного сбора.

Как сообщала «Фраза», 31 июля 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон, в соответствии уже с августа в стране был введен военный сбор со ставкой 1,5% от объекта налогообложения.

Позже военный сбор был продлен до вступления в силу решения Верховной Рады о завершении реформы Вооруженных сил.

В начале 2018 года стало известно, что средства, поступающие в бюджет от военного сбора не всегда расходуются по назначению и порой просто «растворяются в воздухе».