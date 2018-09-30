Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Главные новости за 29-30 сентября 2018 года

Главные новости за 29-30 сентября 2018 года

В Донецке прогремел взрыв, ранен бывший «министр обороны» ДНР. В Донецке раздался взрыв на съезде «Коммунистической партии ДНР». В результате теракта пострадал первый «министр обороны» ДНР.

Взрыв в Донецке: делегатов «съезда Компартии» взорвали хитро спрятанной бомбой. В Донецке прогремел взрыв на съезде «Коммунистической партии ДНР». В результате теракта пострадали три человека.

«Мексиканские» страсти в ДНР: пропавшая жена Губарева нашлась у Пушилина. В Донецке пропала Екатерина Губарева ‒ супруга «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева. «Пропажа» нашлась через несколько часов.

В Киеве жуткой смертью погиб 15-летний экстремал. В Киеве в результате падения с высоты погиб 15-летний подросток. Трагедия произошла на Подоле, в недостроенном доме по улице Набережно-Крещатицкая, 9.

В Днепре мальчишки едва не перепутали труп с банкой консервации. В Днепре трое подростков «наткнулись» на разложившийся труп человека. Страшную находку обнаружили в заброшенном погребе, расположенном около дома по улице Осенней.

В квартире на Воскресенке заживо сгорел пенсионер. В Киеве произошел пожар, в результате которого погиб человек. ЧП случилось на Воскресенке, в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Курнатовского, 26А.

Под Солсбери совершена масштабная химическая атака, десятки пострадавших. В 40 километрах к югу от британского Солсбери ‒ в городе Борнмут ‒ неизвестные лица распылили химическое вещество в одном из увеселительных заведений. В результате газовой атаки пострадали по меньшей мере 40 человек.

«Уничтожающее» землетрясение в Индонезии: число жертв неуклонно растет. В индонезийском городе Палу, расположенном на острове Сулавеси, продолжаются спасательные работы по ликвидации последствий разрушительной стихии. В пятницу, 28 сентября, здесь произошло сильное землетрясение, повлекшее за собой цунами.

Тэги: Киев, Украина, общество, мир, ДНР

Комментарии

Колонка автора
28.09.18 09:44

Левацтво по-американски и идеологическая каша по-украински

Автор: Евгений Середа

Статьи

30.09.18 10:14

Безумство храбрых. Часть 1. Камикадзе

Автор: Андрей Подволоцкий

Главная новость дня

Главные новости за 29-30 сентября 2018 года

Главные новости за 29-30 сентября 2018 года
30.09.18 19:02
174
Последние новости
30.09.18 19:02

Главные новости за 29-30 сентября 2018 года
30.09.18 17:14

Ученые смогли создать марсианский грунт и уже начали им торговать
30.09.18 15:23

«Уничтожающее» землетрясение в Индонезии: число жертв неуклонно растет
30.09.18 13:31

В Киеве пьяный полицейский устроил стрельбу посреди улицы
30.09.18 11:42

В Днепре мальчишки едва не перепутали труп с банкой консервации
30.09.18 10:40

К Земле с огромной скоростью летит опасный астероид, ‒ NASA
30.09.18 09:56

В Киеве заживо сгорел мужчина. Не обошлось без «боярышника»
29.09.18 17:03

«Мексиканские» страсти в ДНР: пропавшая жена Губарева нашлась у Пушилина
29.09.18 16:18

В США дочь несколько месяцев жила с трупом матери, чтобы увидеть «все этапы смерти»
29.09.18 14:59

В сеть попали фото раненого экс-«министра обороны» ДНР Хакимзянова

Интервью

21.09.18 14:40

Простые правила для контроля уровня холестерина. Рассказывает врач Оксана Жаданова

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
«Уничтожающее» землетрясение в Индонезии: число жертв неуклонно растет
«Уничтожающее» землетрясение в Индонезии: число жертв неуклонно растет
«Уничтожающее» землетрясение в Индонезии: число жертв неуклонно растет
«Уничтожающее» землетрясение в Индонезии: число жертв неуклонно растет
В Киеве пьяный полицейский устроил стрельбу посреди улицы
В Киеве пьяный полицейский устроил стрельбу посреди улицы
В Киеве заживо сгорел мужчина. Не обошлось без «боярышника»
В Киеве заживо сгорел мужчина. Не обошлось без «боярышника»
В сеть попали фото раненого экс-«министра обороны» ДНР Хакимзянова
В сеть попали фото раненого экс-«министра обороны» ДНР Хакимзянова
В квартире на Воскресенке заживо сгорел пенсионер
В квартире на Воскресенке заживо сгорел пенсионер
Под Солсбери совершена масштабная химическая атака, десятки пострадавших
Под Солсбери совершена масштабная химическая атака, десятки пострадавших
Захарченко попал на камеру видеонаблюдения за секунду до взрыва
Захарченко попал на камеру видеонаблюдения за секунду до взрыва
В Киеве жуткой смертью погиб 15-летний экстремал
В Киеве жуткой смертью погиб 15-летний экстремал
Ученые обнаружили очень странную звезду
Ученые обнаружили очень странную звезду
На Черкасчине вооруженные люди захватили маршрутку, взяв в заложники пассажиров
На Черкасчине вооруженные люди захватили маршрутку, взяв в заложники пассажиров
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.