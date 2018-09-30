Главные новости за 29-30 сентября 2018 года

В Донецке прогремел взрыв, ранен бывший «министр обороны» ДНР. В Донецке раздался взрыв на съезде «Коммунистической партии ДНР». В результате теракта пострадал первый «министр обороны» ДНР.

Взрыв в Донецке: делегатов «съезда Компартии» взорвали хитро спрятанной бомбой. В Донецке прогремел взрыв на съезде «Коммунистической партии ДНР». В результате теракта пострадали три человека.

«Мексиканские» страсти в ДНР: пропавшая жена Губарева нашлась у Пушилина. В Донецке пропала Екатерина Губарева ‒ супруга «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева. «Пропажа» нашлась через несколько часов.

В Киеве жуткой смертью погиб 15-летний экстремал. В Киеве в результате падения с высоты погиб 15-летний подросток. Трагедия произошла на Подоле, в недостроенном доме по улице Набережно-Крещатицкая, 9.

В Днепре мальчишки едва не перепутали труп с банкой консервации. В Днепре трое подростков «наткнулись» на разложившийся труп человека. Страшную находку обнаружили в заброшенном погребе, расположенном около дома по улице Осенней.

В квартире на Воскресенке заживо сгорел пенсионер. В Киеве произошел пожар, в результате которого погиб человек. ЧП случилось на Воскресенке, в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Курнатовского, 26А.

Под Солсбери совершена масштабная химическая атака, десятки пострадавших. В 40 километрах к югу от британского Солсбери ‒ в городе Борнмут ‒ неизвестные лица распылили химическое вещество в одном из увеселительных заведений. В результате газовой атаки пострадали по меньшей мере 40 человек.

«Уничтожающее» землетрясение в Индонезии: число жертв неуклонно растет. В индонезийском городе Палу, расположенном на острове Сулавеси, продолжаются спасательные работы по ликвидации последствий разрушительной стихии. В пятницу, 28 сентября, здесь произошло сильное землетрясение, повлекшее за собой цунами.