Ученые смогли создать марсианский грунт и уже начали им торговать

В США ученым удалось создать недорогой образец марсианского грунта. Как выяснили журналисты «Фразы», к важному открытию пришли специалисты из Университета Центральной Флориды.

Как сообщает Nation News, рецепт изготовления марсианской почвы (MGS-1) опубликован на специализированном портале ScienceDirect. Отмечается, что ингридиенты для создания искусственного марсианского грунта были взяты на основе анализа химического состава «подлинной» почвы Марса, проведенного марсоходом Curiosity.

По мнению ученых, полученное «симулирующее» вещество имеет важное значение в процессе исследования Марса, поскольку помогает без особых затрат проводить исследования в области потенциального земледелия на «Красной планете».

Сообщается, что получаемый в лаборатории «марсианский грунт» уже поступил в продажу по цене 20 долларов США за кг. Среди покупателей уже «отметился» Космический центр Кеннеди, который сделал крупный заказ аж на 500 кг «красной» почвы.

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