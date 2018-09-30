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В Днепре мальчишки едва не перепутали труп с банкой консервации

В Днепре мальчишки едва не перепутали труп с банкой консервации

В субботу, 29 сентября, в Днепре трое подростков «наткнулись» на разложившийся труп человека. Как выяснили журналисты «Фразы», страшную находку обнаружили в заброшенном погребе, расположенном около дома по улице Осенней.

Как передает «Информатор», приблизительно в 11 часов утра трое гулявших во дворе ребят решили обследовать один из старых погребов. По словам подростков, они «увидели в погребе что-то, похожее на вскрытую банку консервации, а когда пригляделись ‒ поняли, что это мертвый человек». Мальчишки сразу же позвонили в полицию.

Сообщается, что на место инцидента немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции. По словам представителей полиции, эти погреба заброшены уже много лет. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего. Причину смерти предстоит определить судмедэксперту.

Как писала «Фраза», в центре Харькова в мешке найден труп мужчины.

Ранее в коллекторе на киевской Борщаговке был найден труп мужчины.

Тэги: труп, общество, Днепр, погреб, подростки

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