К Земле с огромной скоростью летит опасный астероид, ‒ NASA

К Земле приближается крупный астероид под названием 2018SP1. Как выяснили журналисты «Фразы», впервые данный космический объект был зафиксирован астрономами 19 сентября.

Как пишет британское издание Sunday Express со ссылкой на американское космическое агентство NASA, размеры астероида в поперечнике составляют от 70 до 160 метров.

Специалистам удалось вычислить скорость полета 2018SP1, которая составляет приблизительно 59000 км/ч или 16,4 км/с.

Сообщается, что уже 3 октября астероид приблизится на наименьшее расстояние с Землей. По данным специалистов, «близость» двух небесных «тел» составит около 5,9 миллиона километров. Несмотря на то, что такое расстояние кажется слишком большим, ученые отмечают, что в случае столкновения 2018SP1 с Землей ‒ нашу планету ждут катастрофические последствия.

Как писала «Фраза», к Земле приближается огромный астероид, ‒ NASA.

Ранее в NASA сняли опасный для Земли астероид и ужаснулись.