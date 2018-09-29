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«Мексиканские» страсти в ДНР: пропавшая жена Губарева нашлась у Пушилина

«Мексиканские» страсти в ДНР: пропавшая жена Губарева нашлась у Пушилина

В субботу, 29 сентября, в Донецке пропала Екатерина Губарева ‒ супруга «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева. Как выяснили журналисты «Фразы», «пропажа» нашлась через несколько часов.

Как написал Павел Губарев в своем телеграм-канале, его жена пропала после 10 часов утра, когда отправилась на съезд движения «Свободный Донбасс». Вместе с тем, на съезде ее никто не видел. Все попытки дозвониться до нее по телефону не увенчались успехом. Бывший «народный губернатор» допустил, что его спутницу жизни могли арестовать.

Впрочем, уже через несколько часов Губарев написал, что жена нашлась. По его информации, в настоящее время супруга находится у «и.о. главы» ДНР Дениса Пушилина. Других подробностей Павел Губарев не сообщил.

Как писала «Фраза», Губарев признал, что без поддержки России никакой «русской весны» быть не может.

Ранее сообщалось, что сепаратиста Губарева арестовали за стрельбу по позициям... «армии ДНР».

Тэги: общество, Донецк, ДНР, исчезновение

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