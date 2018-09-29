В США дочь несколько месяцев жила с трупом матери, чтобы увидеть «все этапы смерти»

В американском городе Энфилд, штат Северная Каролина, полиция арестовала 69-летнюю женщину, которая не сообщила властям о смерти своей матери. Как выяснили журналисты «Фразы», тело скончавшейся 93-летней старушки разлагалось в доме несколько месяцев.

Как сообщает портал usa.one со ссылкой на Департамент полиции Энфилда, жуткая находка была обнаружена после того, как 69-летняя Донна Сью Хадгинс посетила местное похоронное бюро и заказала панихиду по своей умершей матери. При этом она затруднилась ответить на вопрос, в какой морг отправлено тело покойной. Сотрудники бюро попытались сами отыскать труп, обзвонив все морги и больницы. Однако, результатов это не принесло. После этого работники «похоронки» решили обратиться в полицию.

Сообщается, что правоохранители решили осмотреть дом покойной, где и обнаружили порядком разложившийся труп Нелли Мэй Хадгинс. По мнению экспертов, смерть 93-летней женщины наступила несколько месяцев назад. На вопрос детективов о том, почему Донна не сообщила о смерти матери в установленный законом срок, она ответила, что ей было интересно увидеть «все этапы смерти».

Так же сообщается, что Донне Сью Хадгинс предъявлены обвинения в умышленном сокрытии факта смерти. Слушание по делу назначено на 7 ноября.

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