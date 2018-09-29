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Взрыв в Донецке: делегатов «съезда Компартии» взорвали хитро спрятанной бомбой

Взрыв в Донецке: делегатов «съезда Компартии» взорвали хитро спрятанной бомбой

В Донецке раздался взрыв на съезде «Коммунистической партии ДНР». Как выяснили журналисты «Фразы», в результате теракта пострадали три человека.

Как сообщалось ранее, неустановленное взрывное устройство было приведено в действие приблизительно в 12 часов 45 минут. От взрыва пострадали две женщины и бывший «министр обороны» ДНР Игорь Хакимзянов.

Как сообщает российское пропагандистское издание «Лайф» со ссылкой на телеграм-канал WarGonzo, всего в здании находились около 50 человек. Взрыв раздался в момент, когда «делегаты» выходили из зала заседания. Взрывное устройство находилось в пакете, который лежал в углу коридора.

Сообщается, что у двух пострадавших женщин сильные ожоги. О состоянии здоровья Игоря Хакимзянова сведений пока нет.

Тэги: общество, взрыв, Донецк, министр обороны, ДНР

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